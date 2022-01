Renesance ručních prací: pusťte se do drhání, korálků nebo háčkování

Poslední desetiletí se na ruční práce pohlíželo trochu spatra, možná i jako na koníček pro babičky nebo domácí puťky. Vždyť je přece moderní a možné všechno si koupit. To teď ovšem už neplatí, i dívky a mladé ženy se pídí po návodech na háčkování, pletení nebo šití a oprašují staré vzory, internet je plný přesných postupů, jak si co vyrobit a jak se čemu naučit.

A vědci tento nový trend chválí. Je totiž zjištěno, že ruční práce skvěle působí na náš mozek. Aktivují centra, která by jinak spala. Udržují mozek v kondici, protože se musí pořád něco učit. Díky uspokojení z tvůrčí činnosti se vyplavují hormony štěstí. To je pádný důvod zkusit aspoň tu a tam udělat něco pěkného.

Slavné ženy se ohánějí háčkem i jehlou

Kdybyste se náhodou někdy dostala na natáčení filmu s Meryl Streepovou, nebuďte zaskočená, až ji v pauze uvidíte, jak plete. Podobně to mají ale i další herečky, třeba Julia Robertsová, Catherine Zeta-Jonesová, Sarah Jessica Parkerová, Uma Thurmanová nebo Jane Seymourová, představitelka doktorky Quinnové. U nás pak s jehlicemi můžete vidět kupříkladu Ivu Janžurovou.

S oblibou „štrikují“ také zpěvačky, například Madonna, Katy Perry nebo Gwen Stefani. Svou zálibou v ručních pracích se netají ani vévodkyně Kate, žena britského prince Williama.

Přebornicí v nich je Eva Longoria, jedna ze seriálových Zoufalých manželek. Ta si z domácích prací udělala koníčka, dokonce točí internetová videa, jak co dělat. Třeba jak ušít polštář.

Lucie Bílá miluje pletení, drhání i háčkování.

Z našich osobností by mohla háčkování, pletení, šití, vyšívání nebo drhání klidně vyučovat Lucie Bílá. Kromě pěveckého talentu totiž dostala do vínku i moc šikovné ruce. Doma má jeden pokoj věnovaný jen ručním pracím. Dokonce háčkuje i něžné krajkové obrazy a své výrobky často dává do dobročinných aukcí. Předloni na jaře se samozřejmě zapojila i do šití roušek.

Když se z koníčka stane pořádný kůň

Kdysi u nás bylo ve velké módě drhání, mnohé ženy mají ještě schovaný přívěsek nebo pásek, který si samy udělaly a poté hrdě nosily. Dnes ovšem ti, pro které se drhání stalo koníčkem, „uzlují“ úplně jiné věci. Stylové šperky, designové doplňky do interiéru, ale i praktické předměty, například kousátka pro miminka… Patří mezi ně i Tereza Chmelová, mladá lékařka z Olomouce, která je na mateřské dovolené. Drhání nazývá tak, jak je známé ve světě, tedy macramé, a jde jí to moc dobře – založila si ateliér Slavíček Dyzajn.

Jak jste tuto techniku objevila?

Moje máma drhala. Když jsem byla malá, ukazovala mi svoje výrobky. Tehdy jsem nad těmi nudnými béžovými barvami a nepříjemným sisalem ohrnovala nos. Takzvané moderní macramé jsem znovu objevila na internetu až před několika lety. A když jsem se pak přestěhovala ke svému současnému manželovi, nutně jsem potřebovala interiér zútulnit a zabydlet. A tak jsem se pustila do uzlování.

Kde jste se drhání naučila?

Jsem takový samouk. Uzly jsem odkoukala z videí a obrázků na internetu a pak už jsem jen zkoušela a kombinovala.

Proč je macramé opět „v kurzu“?

Myslím, že to souvisí jednak s oblibou stylu boho a skandinávského stylu. A taky s neuvěřitelnou variabilitou a možnostmi macramé. Dá se toho vyrobit tolik – od interiérových dekorací, lapačů snů přes módní doplňky, třeba kabelky a šperky, až po výrobky pro děti.

Jak vymýšlíte vzory, předměty?

Vzory často vznikají až v průběhu tvorby. Když začínám, málokdy vím, jak bude výsledný produkt vypadat. Je to skvělý relax, nemuset přemýšlet a nechat pracovat jen ruce. A co budu tvořit? Často to, co je prostě potřeba. Před narozením syna jsem pro něj vyráběla kousátka, hračky na hrazdičku a dekorace do pokojíčku. Mou velkou inspirací jsou procházky v přírodě, ze kterých si často odnáším materiál, který zakomponuju do své tvorby. Samozřejmě, že spoustu tipů najdete na internetu. Já se hlavně inspiruju tím, co všechno se dá vyrobit. Konkrétní podobu výrobků si už dělám po svém.

Co byste radila těm, kteří chtějí začít s drháním?

Nebát se začít. A zkoušet a zkoušet.

Proč si zamilovat rukodělné činnosti?

Vyrobíte si spoustu krásných věcí do domácnosti nebo ušijete pěkné oblečení, vše podle svého vkusu.

Vytvoříte zajímavé dárky přímo na míru pro své blízké.

Budete smysluplně trávit čas.

Rozhýbáte ruce a prsty, můžou se zlepšit třeba potíže s karpálním tunelem.

Nedovolíte mozku stárnout, posílíte mozková centra.

Budou se vyplavovat hormony štěstí.

Poznáte stejně zaměřené lidi, získáte nové známé.

Ke 30 letům olomoucké Galerie Caesar se na Horním náměstí objevila instalace od výtvarnice Jitky Havlíčkové nazvaná Viktor – Pomník automobilu 2001–2021. Jedná se o háčkovanou verzi automobilu Škoda Octavia combi 1967. K výročí vznikla i kolektivní výstava 30 let Galerie Caesar / The 30th Anniversary of Caesar Gallery, která připomene většinu vystavujících autorů.

Návodů je opravdu mnoho

Lámete si hlavu, jak začít? Nevíte, co by vás nejvíc bavilo? Nezjistíte to jinak, než že to zkusíte. Možná vás uchvátí vyšívání, možná drhání nebo korálkování. Počáteční investice do rukodělných koníčků bývají malé. Stačí háček, jehlice, příze… Nebo kanava a bavlnky. Když vás to nechytne, nevadí, nedala jste za to celou výplatu.

Nemusíte ani tápat, kde hledat návody a inspiraci. Kromě toho, že máte každý týden nějaký v časopise Claudia, můžete zalovit i na internetu. Ne všechna videa jsou v češtině, ale bývají tak návodná, že je pochopíte třeba i v japonštině nebo portugalštině. Krásné bude, když se na postupy zeptáte babičky, maminky, starší sousedky nebo bývalé učitelky… Bude to mít ještě jeden velký klad. Strávíte s nimi příjemné chvíle.