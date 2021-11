Marie Doležalová: Můj vzhled mi dlouho vadil, lidé si ho spojovali s tykáním

Naposledy jste se ve filmu objevila před pěti lety, nechybí vám to?

Vůbec! Až jsem se zarazila, jak moc jsem teď upřímná. Když jsem měla nějakou roli, šla jsem do ní naplno. Stejně to mám s mateřstvím. Herecký svět mi najednou připadá nepřirozený. Sama nevím, co bude dál. S mírným údivem sleduji, jak to můžou mít jiní. Třeba mé kolegyně, které mají malé děti a ve své kariéře pokračují. Pro mě je mateřství tak hluboký zážitek, že nejsem schopna jím jen projít a dělat, jako by se nic nestalo. Ale nemyslím to zle, každý to vnímá jinak. Slíbila jsem si, že nebudu pracovat, dokud skutečně nebudu chtít. Že nechci pracovat pro peníze. V tu chvíli ale přišel kontrakt s nejmenovanou bankou a já ho brala jako znamení. Nejlépe placená mateřská v republice – aniž bych tomu musela věnovat extra čas.



Pro některé maminky je nepředstavitelné jít s dětmi do nákupního centra, takže s nimi tráví dny v parku a hrají si v jehličí. Já to mám jinak.