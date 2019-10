Jeden kopeček šmoulový. Marie Doležalová píše pro děti 90. let

Už nyní je však jasné, že novou autobiografickou knihou Doležalová cílí především na své vrstevníky – děti devadesátých let.

Obálka knihy Jeden kopeček šmoulový

Spice Girls, Beverly Hills, Tetris, Backstreet Boys, Slávek Boura a Markéta Majerová, kopeček šmoulový na koupáku, písmenková polívka a favoritem k moři. To všechno znamenalo být dítětem devadesátých let a Marie Doležalová to nezapomněla. K životu přivádí tak trochu nové retro, za kterým se mohou nostalgicky ohlížet dnešní „skorotřicátníci“.

Kromě vzpomínek na popkulturní aspekty vyrůstání v tehdejší České republice je však kniha především vyprávěním o jedné rodině. O rodičích, prarodičích a hlavně jejich životních příbězích, které si stihli odžít ještě před tím, než se narodily děti a vnoučata.

Doležalová se na ně stačila zeptat a snad k tomu bude inspirovat i další vrstevníky. Takovou kroniku, jakou sestavila za pomoci ilustrátorky Elišky Podzimkové, by si totiž zasloužila každá rodina. Jeden kopeček šmoulový vydalo Nakladatelství Motto.