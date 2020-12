Pokud si dáváte předsevzetí, tak jedině smysluplná. Zkuste tři netradiční

Někdo čeká na další pondělí, jiný na prvního ledna a jsou i tací, co jednají ihned. Pustí se do životního restartu po hlavě. Ovšem jen málokdo ve svém tichém slibu o změně setrvá.

Je to přirozený proces. My lidé totiž z větší částí nemáme rádi nové a nepoznané, raději si hovíme na pohodlném obláčku, necháme vše líně plynout a čekáme, kam nás čas zavane. Zůstáváme tak zbytečně dlouho v nefunkčních vztazích, v nenaplňujících zaměstnáních a podobně.

„Žijeme často v iluzi stability a lpíme na jakýchsi jistotách. Pokud bychom před stovkami let vybočovali z řady a byli rebelové, pravděpodobně by nás vyloučili z kmene či komunity a zemřeli bychom. Tento pocit vyloučení a strachu v nás dodnes přetrvává a drží v pasti, že něco nemůžeme nebo nesmíme. To ale není pravda,“vysvětluje byznys mentorka Denisa Jedličková. První krok může být pro někoho horší než výšlap na Mount Everest. Ale není se čeho bát.



„Ten správný čas na změnu nikdy nepřijde, je to vše jen o rozhodnutí člověka, kdy si řekne: už toho mám dost a chci například podnikat, novou práci, nebo zhubnout. Vše je to jen v hlavě a o akci. Na nic nečekejte a jednejte,“ radí Jedličková a pokračuje: „Vždy si řekněte: co nejhoršího se mi může stát, když dám výpověď, rozjedu vlastní byznys, odejdu od partnera. Zemřu? Vybuchne atomovka? Samozřejmě, že ne.“

Díky tomu zjistíte, že všechny katastrofální scénáře případné změny a prvního kroku máte pouze vykonstruované ve své hlavě. Čímž se vám otevřou další možnosti osobního růstu a životních posunů.

Pomalé krůčky za lepšími zítřky

Nenechte se zviklat okolím a sepište si, co v životě chcete a kam směřujete. Udělejte si tajný seznam svých snů. Seřaďte je od nejsnazších až po ty náročnější. Dalších dvanáct měsíců si své tužby plňte. Netrapte se, že jde o malichernosti, jsou to vaše přání. Dělejte malé krůčky k vysněnému cíli.

Chcete zlepšit kondici a zapracovat na postavě? Pak se za každý pokrok náležitě pochvalte.

Jak budete na své osudové cestě pokračovat a zdárně odškrtávat jednotlivé etapy, budete se cítit silnější, odhodlanější, začnete se mít více rádi, přestanete se podceňovat. A i to se dá považovat za obrovský úspěch.

Tři předsevzetí, která je radost dodržet

1. Buďte sobě nejlepším přítelem

Ať se nám to líbí, nebo ne, vztah se sebou je (nejen pro nás ženy) ten nejdůležitější. Jsme totiž samy se sebou 24 hod denně, a tak tomu bude až do smrti. Mějte se proto ráda. Neopomíjejte své potřeby na úkor druhých.

„Uvědomte si jednu podstatnou věc: sebeláska není sobectví. Jde o uvědomění si vlastních potřeb. A když máme nedostatek sebelásky, trpíme. Když máme dostatek sebelásky, jsme šťastní. Proto radím, vystupte z davu a žijte svůj život. Máte jen jeden, tak ať vás baví,“ apeluje na všechny z nás Anna Pašková, Eft-terapeutka.

Již dnes popřemýšlejte, jak zmírnit svůj každodenní kolotoč ve svůj prospěch. Upravte domácí harmonogram tak, aby na vás zbylo více osobního prostoru. Vyčleňte si pravidelně několik minut pro oddych v soukromí, bez dětí, bez partnera. Objevují se výčitky? Tak je okamžitě zažeňte! Opravdu nejlepší matkou a manželkou nebudete, když budete kašlat na vlastní potřeby. Jen „zblbnete“, nebudete žít, ale přežívat, to skutečně chcete?

2. Rozumné bytí

Být více „eco-friendly“ je nejen moderní, ale pokud poupravíte své návyky a zaběhlé stereotypy, odrazí se to i na nižších výdajích, což je skvělé. A začít můžete v pohodlí svého domova. Základem by mělo být správné třídění odpadu. Věděla jste například, že až 40 % toho, co vyhodíme, je organického původu, to znamená, že se rozloží. Kompost je ideální volbou, a pokud nemáte zahradu, existují skladnější varianty na terasu nebo balkon, dokonce i do interiéru. Vzniklý kompost můžete použít na hnojení domácích rostlin.

Být matkou je vyčerpávající, nebojte si říci o pomoc, i vy potřebujete chvilku oddechu.

Dále se zaměřte na šetření vodou, vyměňte žárovky a sledujte energetické štítky spotřebičů, topte bez ztrát a využijte denní světlo na maximum. „Zrcadla mají schopnost odrážet kromě obrazu i množství světla. Pokud je umístíte správně vůči oknu, denní světlo se v místnosti znásobí. Podobně zafungují i za použití umělého osvětlení, kdy znásobí množství světla z lampičky nebo lustru,“ přichází se skvělým tipem Lucie Hronová ze společnosti Amirro.

Využít můžete také možnost vyměňovat si oblečení nebo třeba doplňky do domácnosti prostřednictvím swapů či garážových výprodejů, sledujte internetové bazárky, nebo hledejte charitativní organizace, které použité spotřební zboží prodávají a z výtěžku financují potřebné.

3. Méně internetu, více reality

Nejsou to jen sociální sítě, které ubírají lidem čas, celkově se internet stává „metlou lidstva“. Každý den čteme větší množství negativních zpráv, které se chtě nechtě odrazí na našem psychickém stavu. V případě Facebooku či Instagramu naopak může vyvstat opačný problém, uvěříme iluzi dokonalých životů ostatních a vlastní existenci začneme považovat za nudnou až zbytečnou.

Vylepšete svou oázu klidu. Možností je nespočet.

Zprvu si „naordinujte“ jeden den o víkendu, kdy nevezmete telefon do ruky. Počítejte s pocity nervozity. Najednou nebudete vědět, co se vším tím volným časem. Využijte jej k vlastnímu prospěchu a vnitřnímu detoxu. Pro dopoledním lelkování v posteli, kdy si konečně pořádně odpočinete, vyrazte například do útulku venčit opuštěné pejsky, případně vykonejte jiný dobrý skutek. Sportujte, věnujte čas blízkým. Zaručujeme, že večer se budete cítit jinak, opravdově šťastně.