Skoncovat s kouřením hned? Novoroční předsevzetí berou často za své

„Jsou lidé, kteří jsou schopni revoluční změny v životním stylu. Jiní však potřebují postupné kroky,“ říká Jiří Daníček, kouč a terapeut. Reagoval tak na výzkum agentury Ipsos, který proběhl na začátku února. Z toho vyplývá, že 25 procent kuřaček své odhodlání po měsíci vzdá.



Tabákové firmy se proto fanynkám nikotinu snaží nabídnout méně škodlivou variantu. Kuřačky s elektronickými cigaretami jsou na ulicích vidět už léta. Oblíbené jsou hlavně speciální náplně s příchutěmi. Relativně nově přišly firmy se zahřívanými tabákovými výrobky, které tabák na rozdíl od cigaret nespalují. Ty jsou podle výrobců i odborníků méně škodlivé. „Výrobci cigaret si zřejmě uvědomili, že kouření je do budoucna společenský neúnosné, ale chtějí zůstat na trhu,“ říká k trendům profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze.

Na budoucnost bez kouře se jako první začal připravovat Philip Morris, výrobce cigaret Marlboro. Od léta 2017 se jeho zařízení Iqos prodávají i v Česku a podle údajů společnosti je užívá 130 tisíc lidí.

Firma uvádí, že je dobré nechat si používání Iqos vysvětlit od proškoleného personálu. „Naše zkušenost je taková, že spousta našich zákazníků vyzkouší Iqos u svého známého,“ říká Pavel Žáček, který v prodejně Iqos Store zájemcům vysvětluje, jak zařízení na tabákové tyčinky funguje. Na rozdíl od prodeje klasických cigaret, kdy prodavač v trafice prodá pouze krabičku, má kuřák nebo kuřačka u těchto prodejců partnera, na kterého se může kdykoliv obrátit. „Iqos partner by měl být takovým přítelem na telefonu,“ doplňuje Žáček.

VIDEO: Philip Morris představila novou generaci zahřívaných cigaret bez kouře iQOS 3 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Méně škodlivé, nikoli bez rizika

Podle výrobce tyto tabákové tyčinky produkují až o 90 procent méně škodlivých látek ve srovnání s cigaretami. Sedmdesát až osmdesát procent kuřáků, kteří přešli na tuto alternativu, se již k běžným cigaretám nevrátí.

Doktorka Králíková ovšem dodává, že ani toto užívání nikotinu není bez rizik. „Zahřívaný tabák, správněji tlející, je na trhu něco přes rok, tedy dlouhodobé studie nejsou. Můžeme ale měřit, co konzument tlejícího tabáku vdechuje a to porovnat s tím, co vdechuje kuřák. Výsledky ukazují o desítky procent méně toxických látek. Nenazvala bych ale tlející tabák, například iQOS, jako zdravější, ale méně škodlivý než kouření určitě,“ popisuje Králíková.

Lékařka nicméně upozorňuje na jedno nebezpečí. „Zahřívaný tabák uvolňuje velmi rychle nikotin a to znamená snadný vznik či prohloubení závislosti. Máme už řadu pacientů, kteří z cigaret přešli na tlející tabák a mají velký problém se silnější závislostí,“ popisuje.

„Mně osobně se ze začátku zvýšila spotřeba a bylo to z toho důvodu, že jsem nemusel chodit na terasu a mohl jsem si zakouřit doma. Potom se to ustálilo a vrátil jsem se ke své původní spotřebě,“ říká Žáček.

Na méně rizikové kouření sázejí i ostatní výrobci klasických cigaret. British American Tobacco, výrobce značky Lucky Strike, uvedl loni na trh přístroj na zahřívání tabáku s názvem Glo a Japan Tobacco International kuřákům nabízí výrobek Ploom Tech.

