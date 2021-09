Máte pevnou vůli? Otestujte se a vyzkoušejte tipy, jak ji zlepšit

Někdo se umí do problémů zakousnout jako buldok, a i když mu to dává zabrat, řeší je bez debat. Druhý má zase plno řečí, co udělá, ale málokdy dotáhne něco až do konce. A další o sobě ví, že nemá silnou vůli, takže si už radši žádné úkoly ani neukládá.

To, čemu říkáme pevná vůle, odborníci popisují jako soubor vlastností, jež nám pomáhají vyhodnotit situaci, stanovit si reálný cíl, jít za ním a dosáhnout ho. Naši vůli ovládají například povahové danosti nebo to, jak nás vychovávali rodiče. Nelze říct, že její síla nebo slabost jsou pořád stejné, hodně záleží třeba na motivaci. Daleko lépe se hubne někomu, kdo je zamilovaný a chce se líbit, než tomu, kdo jenom nedopne kalhoty. Otestujte se, jak jste na tom s vůlí vy.

Pomáhá trénink

Nejen tibetští mniši by vám potvrdili, že pevnou vůli lze trénovat podobně jako třeba břišní svaly nebo paměť. Pokud máte pocit, že si v podstatných situacích neumíte poručit, vyzkoušejte toto:

1. Motivujte se

Nemáte-li motivaci, kterou vám přináší sám život (například, že se chcete seznámit a potřebujete vypadat dobře, nebo vám hapruje zdraví a vy ho chcete utužit), stanovte si ji sami. Třeba: až se víc pocvičím v angličtině, řeknu si o vyšší plat!

2. Odměňujte se

Funguje to u dětí, proč by to mělo být jinak u dospělých? Motivujte se odměnou: když zvládnu toto, pojedu na skvělý víkend. Když vydržím toto, potom si dopřeju něco hezkého…

3. Denně trénujte

Slovo sebezapření zní možná odpudivě, ale když je snesitelné, je to váš přítel. Každý den si stanovte, co drobného si odřeknete, co nepříjemného uděláte. Pak zjistíte, že už pro vás nejsou větší výzvy tak obtížné.

4. Hledejte spojence

O svých předsevzetích nemusíte mluvit a hlásit je na sociálních sítích. Často to bývá naopak demotivující. Informovat měsíc o tom, jak shazujete, a pak se odmlčet nebo vyvěsit „tlustší“ fotku sebere odvahu k dalšímu snažení. Najděte si v okolí někoho, komu důvěřujete a respektujete ho. Komu se můžete svěřit, ale zároveň si před ním v případě neúspěchu nechcete udělat ostudu. Tomu pak sdělujte, jak hubnete, končíte s kouřením, vysedáváním u televize nebo počítače, s přehnaným nakupováním…

5. Najděte parťáky

Jaký je rozdíl mezi spojencem a parťákem? Spojenec vás podpoří, ale nehubne s vámi a nepřestává kouřit. Parťák naopak ano. Dejte se dohromady s lidmi, kteří mají stejný cíl. Ve dvou či třech se snadněji pravidelně cvičí anebo začíná se zdravějším stravováním. Funguje tam vzájemná podpora i přiměřená rivalita.

6. Nemějte přehnané požadavky

Pokud si stanovíte přemrštěný cíl, je jasné, že ho nemůžete dosáhnout a chystáte si jenom zklamání.



7. Vyhýbejte se lákadlům

To není zbabělost. Pokud milujete dorty, nechoďte z práce kolem cukrárny. Stejné to je se slovem NE. Naučte se ho říkat. Ne, kolegové, nejdu s vámi kouřit na dvůr. Ne, fakt si nevezmu pralinku.