Otec jako hybatel. Čas, který s ním dítě tráví, je plný výzev a překážek

Dejte mužům důvěru To jsou slova Lucie Harnošové (38), která je zakladatelkou oblíbeného projektu Alchymie ženy a se svým manželem provází páry partnerskými tématy, jako jsou sexualita, komunikace nebo polarita. Lucie Harnošová Zahýbala nějak pandemie s českým otcovstvím?

Spousta rodin musela změnit zažité zvyky a tatínkům nezbylo než se víc zapojit. Dostali tak možnost přeskládat si životní hodnoty ve prospěch času s rodinou. I my ženy jsme byly donuceny spoustu věcí pustit.

Na kurzech kontaktního rodičovství jsem vždycky muže povzbuzovala, aby si například brali děti do šátku nebo do nosítka hned od miminka. Aby se zapojovali co nejvíc a nečekali, až budou děti větší a oni je budou moct vzít třeba na ryby. Zároveň jsem ale uklidňovala maminky, aby neřešily a neopravovaly způsob, jak se muži k dětem chovají. Ať pustí kontrolu a odpočívají. Vnímám, že přesně tohle se v lockdownu odehrálo. Už nešlo mít vše stále pod kontrolou, ženy musely dát důvěru mužům, kteří se najednou ocitli více v domácnosti a s dětmi a začali dělat věci „po svém“. Uplynulé roky byly hodně náročné, zejména co se týče sladění pracovních povinností s rodinou a péčí o domácnost. Vztahy se často dost vyhrotily, objevila se spousta výzev. Jaké výzvy vaši klienti nejčastěji řešili?

Jak fungovat stabilně, když se ztrácejí jistoty venku. Jak si najít čas i na partnerství mezi vší tou spoustou dalších povinností. Jak nabíjet každý sám sebe, abychom měli energii a radost ze života. Ve světě je kult mateřství na ústupu, u nás se však urputně drží. Jak ho upozadit?

Přítomnost táty a možnost být s ním v kontaktu, učit se od něj, pozorovat ho, dotýkat se ho je pro děti velmi důležitá. Výzkumy opakovaně ukazují, že děti otců aktivních ve výchově jsou psychicky odolnější a celkově lépe prospívají. Každý z rodičů přináší jiný aspekt výchovných schopností a jejich role se vhodně doplňují. Nemusíme a ani nechceme srovnávat, kdo má větší či menší přínos. Cestu k další proměně vidím v osvětě k tématu. Ukazovat více možností, ze kterých se dá vybírat. Nastavit pracovní podmínky na větší možnosti zkrácených úvazků či práce z domova. Pokračovat v proplácení otcovské dovolené po porodu a tak dále. Pomohla by povinná mateřská dovolená pro muže?

My jsme si touto cestou prošli, manžel byl na rodičovské dovolené se dvěma dětmi a já byla hlavní živitelkou rodiny. Přinášelo to své výhody i výzvy. Před patnácti lety jsme ale byli velkou výjimkou. Od té doby se svět proměnil, některé státy, například Dánsko, mají pro takové rozhodnutí velmi dobré podmínky. Jiné zatím bohužel ne. Řada organizací se snaží takové příležitosti přinášet a podporovat oba rodiče. Roste i skupina rodičů, kteří nečekají na podporu státu a podle svého uvážení se rozhodují, co bude pro jejich rodinné uspořádání nejlepší. Pro dnešní muže musí být v těch změnách náročné hledat si své místo, svoji definici mužství/otcovství.

V některých oblastech je proces učení se a inspirace rozdílný v ženském a mužském pojetí. Podobně jako fungují podpůrné ženské kruhy, rozmáhají se i ty mužské. Z toho mám velikou radost, pro všechny je dobré znát sám sebe, být psychicky stabilní a osvojit si techniky, které pomohou v náročných situacích. Vedle mužských kruhů existuje na toto téma spousta knih, mentoringu, koučování či online kurzů. Je ovšem důležité sám sebe nezahltit, neztratit se v přemíře informací, ale najít si to své a na tom stavět dál.