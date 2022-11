Na zdraví má psychika velký vliv, starší tomu ale často nevěří, říká imunoložka

Trpíte na podzimní nachlazení?

Ani moc ne. Imunitu si opravdu hlídám, snažím se dlouho spát, zdravě jíst a dbám na fyzickou i psychickou kondici. Takže to musím zaťukat, nemocná skoro nikdy nebývám. Snad jen v obdobích, kdy něco z toho zanedbám.

Co ještě má kromě chybějícího spánku a kvalitní výživy špatný vliv na naši obranyschopnost?

Jednoznačně uspěchaný životní styl, nedostatek odpočinku. Ona to není zase taková věda, protože i selský rozum vám zpravidla řekne, že toto jsou pilíře zdraví. Často to ale musíme s pacienty trochu podrobněji rozebrat. Tedy zkoumat, proč nespí, proč mají drastickou dietu nebo proč jsou dlouhodobě pod stresem.