Navrhla brýle pro budoucí českou prezidentku. Mají podtrhnout její ctnosti

S Nastassiou Aleinikavou jsme se potkaly nad rozhovorem už před pár lety. Tehdy šperkařka a designérka původem z Běloruska, která vystudovala na pražské UMPRUM, za svou tvorbu začínala sbírat nominace a ceny.

Dnes se pyšní titulem absolutní vítězka Czech Grand Design 2017 napříč všemi kategoriemi a také výhrou v kategorii Designér šperku 2017 za kolekci šperků Voynichův rukopis spolu s kolekcí brýlí Collection#3 – Utopie.

Její autorské šperky mají zastoupení ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea i v soukromých sbírkách. Nastassia si na české umělecké scéně vybudovala poměrně zvučné jméno, o to víc překvapující je, že si před pár lety zvolila jiné.

Nastassia Aleinikava (37) Šperkařka a designérka Pochází z Běloruska, nyní působí v Praze.

Vystupuje pod civilním jménem Anastázie Kahotski i pod svým dívčím, dnes už uměleckým, Nastassia Alenikava.

Vystudovala pražskou UMPRUM v ateliéru K.O.V. Evy Eisler.

Za svou tvorbu šperků a brýlí opakovaně získala řadu nominací a cen.

Její výtvory můžete pravidelně vidět na uměleckých a designových výstavách po celé České republice a v několika vybraných prodejních showroomech.

S manželem Pavlem Kahotskim spolupracuje na limitovaných sériích brýlí pro bratislavskou optiku IOKO.

Velký ohlas měla například kolekce Brýle pro první českou prezidentku, kterou představili na Designbloku 2020.

Má dvouletou dceru.

Více na nastassiaaleinikava.com.

„Když jsme s manželem získali české občanství, musela jsem se rozhodnout, jaké jméno budu používat. Nastassiu bych musela zkomolit, takže jsem zvolila Anastázii, která má k Nastassii blízko, a příjmení jsem si vzala manželovo, který je také z Běloruska. Oficiálně se teď tedy jmenuji Anastázie Kahotski, ale s manželem Pavlem nadále pracujeme pod uměleckou značkou Nastassia Aleinikava,“ vysvětluje umělkyně.

Nejen její jméno prošlo proměnou, zásadní transformaci provedla i ve své tvorbě. Nastassia dlouho dělila svou práci na decentní šperky a odvážné brýle. Šperky byly vždy její srdeční záležitost, brýle zase dobře se vyvíjející experiment, na který skvěle reagovala veřejnost. Na dvou židlích se ale sedět nedalo.

„Bylo to velmi náročné období. Šperky jsem nemohla opustit, to je moje doména. Na brýlích jsem ale nestíhala pracovat a bojovala jsem i s technickými problémy. Do toho jsem vážně onemocněla a musela se rozhodnout, zda se tedy věnovat šperkům, nebo brýlím. Volba byla jasná.“ Manželovi Pavlovi však přišlo škoda, aby Nastassia zahodila roky práce, a výrobu brýlí převzal.

„Všechno se musel naučit od nuly. Díky tomu, že má vystudovanou televizní a fillmovou grafiku, byl schopný vyřešit spoustu technických problémů, na které jsem já narážela, a brýle zase posunul o kus dál,“ vysvětluje Nastassia, která je sama hrdou nositelkou brýlí. Tedy hrdá je až posledních několik let.

„Brýle nosím od svých jedenácti a prošla jsem všemi fázemi. Dobou, kdy jsem se za ně ve škole styděla a schovávala je. Zoufalstvím v optikách, kdy jsem si už sice sama mohla vybrat obruby, ale nebylo moc z čeho. A konečně obdobím, kdy jsem si začala vyrábět vlastní brýle a cítím se v nich dobře,“ říká.

„Dnes už si nedokážu představit být bez nich. Jsou pro mě šperkem na nose, výrazným doplňkem, díky němuž se nemusím ani líčit. Ale i určitou bariérou od vnějšího světa, za kterou se můžu schovat,“ dodává šperkařka a designérka.

Ačkoli se Nastassia dnes už zaměřuje hlavně na šperky, Pavlovi se pod značkou Nastassia Aleinikava daří zachovávat vysokou kvalitu obrub i jejich svérázný styl.

Láska, brýle z kolekce pro českou prezidentku

„Brýle jsou kompletně ručně vyráběné z kvalitního acetátu celulózy italské firmy Mazzucchelli a vždy jsou jedinečné, protože se dělají přímo na míru klientovi podle jeho přání. Občas ale vzniknou i ucelené kolekce o několika kusech, na kterých s manželem pracujeme společně,“ ujasňuje šperkařka.

Jako třeba kolekce Vernisáž stvořená pro umělce Patrika Kriššáka, který má defekt zraku a nevidí na jedno oko. „Patrikova indispozice vytvořila příležitost, abychom si pohráli s polovinou brýlí a využili ji jako kreativní plochu. Navrhli jsme tak pět modelů, jejichž jedna část je ozdobená různými symboly, ornamenty, šperky a podobně.“

Největší rozruch ale vzbudila kolekce Brýle pro první českou prezidentku, kterou doplňuje otevřený dopis pro zatím neexistující ženskou hlavu státu. Stojí v něm například:

„Celá polovina lidstva je zastíněna piedestalem a sošným obrazem muže-vládce. O celou jednu polovinu možností jsme byli dlouho slepí. Díky Vám si nyní můžeme s úlevou vydechnout. Přišla jste v nejvyšší možný čas, ale jste tu a my vidíme, jak se znovu meze zelenají a jak i ten nejmenší potok má prostor pro meandry uzdravující se krajinou. Projasnila jste naše výhledy.“

Kolekce čítá patero elegantních brýlí a každý model symbolizuje jednu ze ctností, kterou by měla vysněná prezidentka reprezentovat – lásku, moudrost, umírněnost, spravedlnost a statečnost. Prohlédnout si je můžete na této straně níže.

„Věříme, že se české prezidentky jednou dočkáme. Skrze kolekci jsme této ženě chtěli vzdát poctu a vyjádřit tím i náš názor na aktuální dění ve společnosti,“ říká umělkyně. Svůj obor a uměleckou sféru vidí ještě optimističtěji.

„Ve své generaci vnímám tolik talentovaných a úspěšných umělců, kteří už teď mají za sebou kus práce a ještě větší kus před sebou. Do budoucna mám velkou naději a věřím, že nás čekají skvělé věci.“