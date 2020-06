Překvapilo mě, jak jsou Češi skromní a šetrní, říká šperkařka z Běloruska

Co vás přimělo opustit Bělorusko a přestěhovat se do České republiky?

Odjakživa se mi líbila práce s látkou, bytové doplňky a koberce, takže jsem se přihlásila ke studiu textilní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ale nepřijali mě. Dalším důvodem, proč jsem si vybrala právě Prahu, byl fakt, že cizinci tehdy mohli v České republice studovat zcela zdarma. Po neúspěšném pokusu dostat se na Umprum jsem si vzpomněla na tetu z Minsku, která měla hodně blízko k bižuterii a šperku. Došlo mi, že i mě by mohlo šperkařství bavit, a tak jsem si dohodla konzultaci se sochařem Vratislavem Karlem Novákem, který vedl ateliér Kovašperk. Řekla jsem mu, že bych u něj chtěla studovat, rozuměli jsme si a já se pak začala připravovat na přijímací zkoušky, ve kterých jsem uspěla. Během letních prázdnin ale pan Novák ateliér Kovašperk opustil a jeho místo zaujala známá designérka Eva Eisler. Takže jsem šestileté magisterské studium šperku zahájila pod jejím vedením.