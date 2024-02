Prošla jsem si peklem. Moderátorka Hynková Vrbová o bezdětnosti i Cimickém

Když vznikala knížka Žiju bez dětí, našla jste odpověď na otázku, co je jednodušší? Říct „nemůžu mít děti“, nebo „nechci mít děti“?

Obojí je těžké. Knihu jsem začala psát s představou, že budu nacházet ženy, které děti chtěly, nešlo to a bez nich nejsou se svým životem úplně spokojené. Možná jsem vycházela z toho, co jsem sama prožila, když jsem nemohla otěhotnět. Ale pak mě hodně překvapilo, když jsem nacházela ženy, které děti nemají a spokojené jsou.

Když žena řekne, že nemá děti, okolí si o ní říká, že je chudinka...

Ano, takovou zkušenost měly.