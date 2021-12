„Lidé mají pocit, že už se nemluví o ničem jiném než o sexualizovaném a domácím násilí. Ale na to, jak strašně je to časté a jak často je to bagatelizované, je to jenom dobře. Z té vlny zájmu by se měla stát běžná náplň toho, o čem se bude mluvit. Tak jak je to teď, by to mělo zůstat. Tato témata si to zaslouží,“ uvedla právnička Lucie Hrdá.

Je paralyzovaná strachem. Často se nemůže hýbat, nemůže křičet, zažívá intenzivní strach o vlastní život.