Až co řekne Michelle... Silné ženy úspěšných mužů se vzdaly své kariéry

Přezdívali mu poslední Američan v Jihlavě. Nosil džíny, na očích zrcadlovky jako američtí piloti a z tehdejší socialistické uniformity se značně vymykal. Zapálený skaut Jaroslav Vovsík dával souznění se svobodným světem trampů vždy hrdě najevo. Dostal se k němu už jako malý kluk ke konci války, a když se v roce 1968 uvolnila politická situace, podílel se na obnově jihlavské skautské klubovny.

„Dědeček postupně sbíral ocenění včetně dvou za zásluhy ve skautské výchově, já přesto za největší hrdinku považuji babičku, která ho vždy podporovala. Byla to ona, kdo klukům na skautské tábory na mopedu vozil zásoby a kdo přes celé město běhal s kočárkem do klubovny, aby její děti viděly tátu. Babička umožnila dědovi celý život dělat to, co ho bavilo nejvíc, přestože to výrazně zasahovalo do jejich rodinného života,“ vypráví kreslíř Tomáš Vovsík, který inicioval vydání prvního českého komiksu o skautingu Odvaha je volba. Komiks vyšel na konci loňského roku, vypráví o odvaze a hrdinství a právě v této souvislosti si Tomáš Vovsík ještě více uvědomil neviditelné „hrdinství“ své babičky Marie.