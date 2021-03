KOMENTÁŘ: Má smysl resuscitovat MDŽ?

13:00

Nic naplat, nejlepší vakcinologové byli naši komunisté: proti čemu naočkovali, tam ani virus nevyroste. Viz MDŽ: svátek se starou tradicí, nekomunistický, dle OSN všesvětový – a přece se jim ho u nás v Česku podařilo umořit. A to mezigeneračně, zřejmě dědičně, což je přírodní unikát. Nebo snad nemají ženy opravdu co slavit?