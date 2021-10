Člověk může poznat den, kdy zemře, říká pečovatelka a choreografka Hanušová

Jaký jste měla den?

Jsem babička, jen si na to pořád ještě nemůžu zvyknout. Moje prostřední dcera Eliška má pětiměsíčního chlapečka a vrací se do divadla. Ráno jsem tedy hlídala. Je to vyrovnaný klouček, který má svůj rytmus, takže dopoledne bylo skvělé. Courala jsem s kočárkem po Kampě. Dávala jsem si kafíčka a Eliška mezitím hrála. Pak jsem měla službu v Charitě, teď jedeme na premiéru. Dcery říkají, že neznají nikoho, kdo toho za den tolik stihne. Skoro vždycky dělám tři věci souběžně.

Necháte-li seniora v poslední fázi odvézt do nemocnice, zavodní ho, dají mu výživu, což jde proti smyslu umírání. Tělo se má před smrtí čistit, být lehčí.