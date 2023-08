Pozor na bezmyšlenkovité klikání. Na to útočníci čekají, říká expertka

Kdy vám naposledy přišel phishingový mail (podvodný e-mail zaslaný za účelem získání citlivých dat nebo vstupu do firemní sítě, pozn. red.)?

Chodí mi každý den. Stejně jako většině lidí, ale málokdo ví, co všechno je phishing. My jsme si například chtěli na začátku léta otestovat naše zaměstnance. Všem jsme poslali e-mail, že jim rušíme dovolenou, a překvapilo nás, že stále bylo hodně lidí, kteří se nachytali, ačkoli provádíme pravidelná školení.

V mladším věku mě vtipy o hloupé blondýně urážely, dnes se jim směju.