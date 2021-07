Marie vyrostla v ústavu. Svým dětem chce zajistit lepší život, pomozme jí

Sbírka Friends of TERIBEAR Nevyhovuje vám pohyb s běžeckou aplikací, ale chcete být součástí společné komunity pomáhajících? I to je možné. Právě proto pořádáme veřejnou sbírku pro všechny kamarády médi TERIBEARa. Do sbírky Friends of TERIBEAR může přispět každý. Kdykoliv. Kdekoliv. Právě teď. Klikněte ZDE. Stačí pohnout myší. Váš příspěvek podpoří poslání medvídka hrdiny a Nadace Terezy Maxové dětem. Jeden za všechny, všichni za TERIBEARa!



Brzy poté, co sotva osmnáctiletá Marie opustila dětský domov, se seznámila se svým parterem a během dvou let se jim narodily dvě dcerky. Marie doufala, že bude konečně někam patřit a že bude mít vlastní rodinu. Jenže přišly hádky, ponižování, které se vystupňovalo do fyzického napadání. Nakonec došlo k umístění dětí do Klokánku.

Ani přesto nenašla Marie sílu opustit partnera a s ním i jediný domov a zázemí, které společně vybudovali. Když potřetí otěhotněla, s přítelem se rozešli a Marie zůstala sama, bez peněz a bez bydlení.

Protože chtěla svým dětem zajistit lepší osud, než měla sama, začala hledat pomoc, aby děti nemusely vyrůstat v ústavu.

Do azylového domu se nastěhovala s oběma dětmi zcela bez prostředků, zlomená událostmi, které ji potkaly. Tam porodila očekávané třetí dítě. Díky nadačnímu projektu MADE BY se naučila starat o své děti a začala spořit na bydlení.

Azylový dům poskytl Marii a dětem nejen útočiště, ale hlavně možnost přehodnotit svůj život, naučit se spolu žít a připravit se na budoucnost. Už brzy by se paní Marie mohla odstěhovat do přechodového bytu.

Pomozme Marii a matkám s podobným osudem začít po odchodu z azylového domu nový život, aby se naučily plánovat, spravovat rodinný rozpočet a vyvarovaly se dluhů. Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme maminkám z azylového domu postavit se na vlastní nohy!