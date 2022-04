„Copak to děláš?“ „Nákup.“ „A co je tohle?“ „To je pohanka.“ „Vždyť to zase nebudeš žrát!“ smečuje na krátkém videu „mozek“ Miri Zámečníkové při rozpravě se svou nositelkou.

Jasně, přepis vám možná teď nezní tak vtipně, ale počkejte, až video (po přečtení tohoto článku) zkouknete na displeji svého telefonu. Nebo to, jak se „mozek“ Miri vysmívá za novoroční předsevzetí. Nebo jak odmítá spolupracovat při práci. Anebo jak ji nenechá usnout a vytahuje naprosto nedůležité myšlenky.