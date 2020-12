VÁNOČNÍ FEJETON: Pravá tvář Vánoc

Nevím, kdo to reklamním agenturám nakukal, ale někdo by jim už jednou provždy měl vysvětlit, že české Vánoce nejsou červený svetr, sníh, vánoční stromeček plný ručně zdobených ozdob, dokonalá rodina a kapr v zenu.

Vánoce s sebou kromě vytrvale bahnitého počasí nesou několik velmi traumatických okamžiků, o kterých se nemluví. Pro vás, co žijete v Instagramu, to možná bude překvapení, ale my normální smrtelníci máme s Vánocemi spojených několik milníků, které nás přivádějí k nápadům trochu si zalumpačit, sebrat si svých pět švestek a jít si postavit vlastní iglú na tajném místě.