Bonbony místo známek, mlácení pantoflí. Co by děti chtěly ve škole změnit

Škola? Nemohli bychom se raději bavit o Harry Potterovi? ptá se Fanda. Situaci se podaří zvrátit až příslibem muffinů za odměnu. „Ty si dáme po focení, ať nejsme jako čuníci,“ pronese uvědoměle Lucka.

Jak se těšíte do školy?

Kája (9): Mega!

Školkový Filda (6) po konzultaci se svým bratrem Kájou: Já taky mega! Nejvíc se těším na matiku. Ale nevím, co to je. To je jedno, Kája mě to naučí.

Fanda (9): Tak já teda vůbec. Ale vůůůbec! Školu nemám rád.

Kačenka (14): Já se těším na literaturu. Vždycky čteme knížky, ráda mluvím o tom, co jsem četla, s někým, koho to zajímá. Ráda poslouchám i ostatní, když vyprávějí o tom, co četli. Je mi příjemné mluvit o literatuře. Štěpán (7): Na škole není nic dobrýho.