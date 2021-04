Škola zkusí finský model boje se šikanou, děti naučí zastat se druhých

Českou verzi metody začne ve čtyřiadvaceti školách po celé republice testovat organizace Schola Empirica. Poté vyhodnotí její úspěšnost.

„Program se od ostatních liší i tím, že je dlouhodobý. Nekončí to pouze jednorázovou besedou. S dětmi ve třídě se pracuje dlouhodobě a je zajištěný i zásah, jakmile je v kolektivu zjištěný nějaký problém,“ říká Lucie Husáková, školní metodička rizikového chování hamerské školy. Pracuje se podle ní nejen s třídou, ale i celým pedagogickým sborem.

Přestože se škola nepotýká s výrazným stupněm šikany, musí občas do chování žáků zasáhnout. „Často je složité rozlišit, co ještě není šikana, a co už ano,“ zmiňuje Husáková.

Metoda KiVa by měla škole uceleně pomoci šikanu odhalit, najít správné řešení a následně zlepšit klima ve třídě i celé škole.



Podle zahraničních studií dokáže finský přístup snížit množství takového agresivního chování až o šedesát procent. I to prý stálo za myšlenkou, proč se do projektu aktivně zapojit.

„Dnes je navíc složité zajistit do škol ucelený program. A pokud ano, tak se za něj často platí desítky tisíc korun. Tento projekt je zdarma, což je pro nás také velký benefit,“ přibližuje Husáková další z faktorů, který pomohl škole k rozhodnutí novou metodiku vyzkoušet.