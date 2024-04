Sladká pomsta. Ústí svléklo Pardubice do naha a podruhé slaví semifinále

Přiřadili se tak k Děčínu a Nymburku, poslední účastník medailových bojů vzejde z tandemu Ostrava – Opava.

„Hráli jsme lepší basketbal, hráli jsme soudržněji, hráli jsme týmověji, ačkoli paradoxně máme pět Američanů. Mužstvo táhne za jeden provaz, je hladové po velkém úspěchu. A v první sérii play off jsme to ukázali,“ hřálo ústeckého trenéra Jana Šotnara.

Zápas, který čtvrtfinále uzavřel, jeho útočná letka zvládla stylem start – cíl. Pardubice vedly jen jedinkrát, navíc ještě v samém úvodu. Ústí brzy dominovalo 21:8 a nakonec svému rivalovi oplatilo loňskou krutou stopku v sedmém zápase ve stejné fázi play off.

„Rozhodla kvalita soupeře, připravenost soupeře, přizpůsobování soupeře na naši hru. Ústí nás přejelo na plné čáře, nemá cenu se za něco schovávat. Je třeba svléknout se do naha a přiznat si to,“ nevymlouval se pardubický rozehrávač Petr Šafarčík. „Celá sezona nebyla dobrá, určitě ne tak, jak bychom si to v Pardubicích představovali. A to samé rozhodlo dnes. Ústí na nás vletělo a bylo připravené na všechno, co jsme chtěli předvést.“

Nejlepším střelcem zápasu číslo 5 byl domácí Lamb Autrey se 23 body, sekundovali mu tradičně další dva tahouni, kteří si zapsali double – double. Ty Nichols k 20 bodům přidal 11 asistencí, kapitán Ladislav Pecka zazářil 15 body a 12 doskoky. Pardubice našly top skórera v Tomáši Vyoralovi, autorovi 15 bodů.

„Asi rozhodl i širší kádr, také jsme byli víc rozjetí ze sezony. Někdo tvrdí, že play off je úplně nová soutěž, ale já říkal i klukům, že si to nemyslím, že těch deset měsíců se nedá nikam schovat. A my během nich dobře pracovali, dobře jsme nahradili zraněné,“ pochvaloval si Šotnar.

Po letošní sezoně, v níž chce pro Slunetu vybojovat historicky první medaili, v klubu skončí. Spekuluje se, že zamíří právě do Pardubic. I tím byla série opepřená.

„Asi každý tým by byl rád, kdyby přišel Trenér roku. Myslím si, že to potvrdil v této sérii. Když jsme je v něčem trápili, okamžitě i během zápasu zareagovali. A to jde za trenérem. Přeju mu jen to nejlepší do budoucna, doufám, že se mu bude dařit,“ mrkl Šafarčík. „Hrozně rád hraji proti Ústí, tuto sezonu jsou tu hráči s vítěznou mentalitou, ať Autrey, Nichols nebo Johnson; i když toho na hřišti úplně nenávidím, každý tým by ho chtěl na soupisce. Takový borec vyhrává zápasy.“

Vlevo ústecký Ty Nichols, vpravo Jure Skifič z Pardubic.

Poslední čtvrtfinále ještě běží, Ostrava senzačně vládne nad obhájcem titulu Opavou 3:1 na zápasy. Mistr zkusí sérii zdramatizovat v pátek na domácí palubovce. Pokud vypadne, budou semifinálové dvojice Nymburk – Ostrava a Ústí nad Labem – Děčín. A když naopak čtvrtfinále otočí, utká se Opava s Ústím a Nymburk s Děčínem.

Pokud by došlo na vysněné semifinálové play off derby, nejtřeskutější bitvu ligy pojmenovanou El Nordico, generální manažer Slunety Tomáš Hrubý by rád hrál na zimním stadionu, ale rozhodující slovo prý bude mít trenér. A Šotnar je pro setrvání v domácí hale. „Bude to ještě na nějakou diskusi,“ povídal kouč, „ale máme svoje sny a cíle a změna prostředí by nás o ně mohla připravit.“

Sluneta je doma silná, v lize před svými fanoušky prohrála naposledy 17. prosince právě s Pardubicemi až po prodloužení. Ve své hale vyhrála podvanácté za sebou.