Děti objevily nový prostor pro online šikanu. Jmenuje se TikTok

Nevěděla, co má dělat. Oblíbená aplikace se stala nepřítelem. „Sdílela jsem videa, kde jsem tancovala nebo zpívala. Moc lidí na to nekoukalo. Najednou se to dostalo mezi spolužáky, ti to sdíleli a začali mi v komentářích nedávat,“ svěřuje se třináctiletá Michaela S.