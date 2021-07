Vlastně, prostě, jakoby. Češi ztrácí slovní zásobu, nejen kvůli karanténě

Napište co nejvíc úryvků českých písniček, které obsahují slovo les. Jakými různými slovy můžeme nahradit výraz komunikace? Vyjmenujte co nejvíc slov spadajících do oblasti železniční dopravy.

To je část úkolů z takzvaného intenzivního testu slovní zásoby. Svým klientům ho dává René Nekuda, lektor tvůrčího psaní a kreativních kurzů. Nemysleme si, že jde o složité úkoly pro lidi, kteří si rádi hrají se slovíčky a najali si lektora, aby jim pomohl napsat román, jímž se chtějí proslavit po celém světě. Tento test používají i učitelé ve školách, když si chtějí ověřit, jak jsou na tom studenti se slovní zásobou. Zpravidla všichni dojdou ke stejnému závěru: ne moc dobře.