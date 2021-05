Dnešní třicátníci a možná i čtyřicátníci se toho ještě dožijí. My starší máme smůlu, protože to už nezažijeme. A tak se můžeme jen ptát: Jak bude vypadat náš jazyk za padesát let? Zkusme si představit, že jsme se z roku 2021 rázem přenesli do roku 2071 a chceme si s lidmi okolo normálně popovídat. Rozuměli bychom si s nimi?

Chápu, že lékařka možná nechce být označována jako chirurg, ale posílit sebevědomí si může jinak než výrazem chiruržka. Alena Mornštajnová spisovatelka