Čtyři osudoví milenci Boženy Němcové. Měla slabost pro rozevláté idealisty

Jedna ze dvou představitelek hlavní role, Anna Geislerová, si v rozhovoru pro DVTV posteskla, že přístup společnosti k ženám se od dob Němcové moc nezměnil a že i více než 200 let po spisovatelčině narození společnost šokuje, že autorka idylické Babičky měla sex. Jako by byla skutečnost, že žena, ve svých 17 letech provdaná za muže, kterého nemilovala, toužila po spřízněné duši, muži, ke kterému by podle svých vlastních slov mohla vzhlížet, něčím nepochopitelným.