Vsaďte na ověřené stránky i virtuální kartu. Jak na bezpečné online nákupy

odpovídá Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu

Co dělat v případě, když koupím svému dítěti hračku, která ho nějakým způsobem ohrozí? Kdo za to nese zodpovědnost? A existuje nějaká databáze vadných výrobků?

„V takovém případě byste měli informovat jak výrobce, tak i prodejce, u kterého jste si hračku objednali. Ze zákona mají povinnost na vaši stížnost reagovat. Pokud neznáte ani výrobce, ani prodejce, protože to byl například dárek, můžete tento výrobek oznámit České obchodní inspekci. Ostatně té můžete vadný výrobek nahlásit tak jako tak, zejména jedná-li se o nebezpečnou hračku, která může ohrozit zdraví dítěte. Jak Česká obchodní inspekce, tak i Evropská komise zveřejňují seznamy všech známých nebezpečných výrobků, které postupně doplňují. Najdete je buď na webové stránce coi.cz nebo přes vyhledávač, kam zadáte heslo SafetyGate, to vás zavede přímo na stránky Evropské komise, kde je celoevropský seznam nebezpečných produktů.“