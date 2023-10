Pořiďte si ve slevách módu, kosmetiku i zábavu. Nákupy OnaDnes se blíží

Týden nákupů Ona Dnes s atraktivními až padesátiprocentními slevami začíná již 16. října. Na knížku s více než 150 kupóny k výhodným nákupům však nemusíte čekat do pondělí, najdete ji již 11. října v časopise Žena a život.

Kde najdete slevové kupony? 11. října: Žena a život

16. října: Ona Dnes

19. října: Magazín DNES+TV

od 16. října do 22. října: aplikace Portmonka

V den zahájení slevových nákupů (16. října) pak budou slevové kupony již tradičně součástí pondělního vydání MF DNES v magazínu Ona Dnes a 19. října je najdete ve čtvrtečním vydání MF DNES s Magazínem DNES+TV. Najdete je také v aplikaci Portmonka.

Nakupovat se slevovými kupóny můžete po celý týden ve více než dvou tisících kamenných obchodů a více než 130 e-shopech po celé České republice.

Vybírat bude možné z množství známých a oblíbených značek, které se do akce zapojily, například Apart, C&A, CCC, GAP, Astratex, Celio, Manufaktura, Under Armour, Orsay, Douglas, Sephora. Seznam všech obchodů, v nichž lze kupóny na slevy uplatnit, najdete na webu www.nakupyonadnes.cz .

Tvářemi letošních podzimních Nákupů Ona Dnes, které budou probíhat od pondělí 16. října do neděle 22. října 2023, jsou herečka Mahulena Bočanová a její dcera Márinka.