Do města v oblečení na sjezdovku? Trend gorpcore šokuje svou nepatřičností

Gorpcore není ve světě módy úplnou novinkou. Vynořil se už ke konci minulé dekády a teprve postupně nabíral na síle. Své poněkud krkolomné jméno dostal zásluhou novináře Jasona Chena v roce 2017.

Co je to gorp? Gorp je oblíbenou pochutinou turistů a typicky se skládá ze sušeného ovoce a oříšků. Někteří slovo „gorp“ pokládají za zkratku pro „good ol’ raisins and peanuts“, tedy „staré dobré rozinky a buráky“.

Ten svůj sloupek o sportovní módě v každodenním provozu myslel ironicky a nepokrytě si z ní dělal legraci. To ještě netušil, že stojí u zrodu fenoménu, jenž o několik let později otřese zažitými módními poučkami.

Sportovně elegantní koktejl

Obliby se trendu dostalo především během dvou covidových let, kdy lidé častěji vyráželi do přírody a praktičnosti outdoorového oblečení se nevzdali ani ve městě. Zisky firem jako Columbia, North Face či Mammut raketově rostly. Upřímně řečeno, týká se to především obyvatel Západu. V našich končinách jsme si sportovní oblečení zamilovali už dávno předtím.

S blížícím se podzimem je gorpcore opět aktuální. Ulice se naplní lidmi v nepromokavých bundách a šusťácích. Vypadá to však, že jich letos bude mnohem více. Vděčíme za to především sociální síti TikTok, kde trend zažívá nebývalý boom. K dnešnímu dni mají videa s tímto označením 1,3 miliardy zhlédnutí a číslo neustále roste.

Najdeme v nich rady, jak efektně nakombinovat outfity ve sportovním stylu, i které kousky pořídit. Všechna tato videa jsou víceméně stejná, rozdíly nepanují ani mezi dámskou a pánskou módou.

Podle influencerů patří mezi nezbytnosti především poctivá, samozřejmě nejlépe značková větrovka s kapucí, zdatně jí sekunduje oversize mikina s klokaní kapsou. Svou chvilku na výsluní zažívají vzdušné cargo kalhoty a flísová mikina, samozřejmostí jsou polaroid sluneční brýle, tenisky a dříve i tolik kontroverzní ledvinka.

Ne vždy je však uvidíme v rámci jednoho outfitu. Vyznavači gorpcore tyto kousky míchají s ležérní, a mnohdy dokonce i společenskou módou, jak se jim zamane. K vidění jsou tak plisované sukně a mikiny, saka a větrovky, ba i pohorky a psaníčka. Kontrast a touha šokovat je zde očividně to, oč tu běží.

Na přehlídku vysoké krejčoviny v péřovce

Svůj podíl na oblibě trendu gorpcore mají i některé celebrity. Prestižní módní a společenské akce jsou v posledních letech téměř k nerozeznání od rodinného výjezdu na hory.

Tak třeba raper A$AP Rocky vyráží ve sportovně laděných outfitech do města běžně. Zatím nejvíce rozčeřil módní vlny svým outfitem jako na sjezdovku v roce 2017. Růžovou mikinu a kalhoty tehdy doplnil ohromnou oranžovou péřovkou a ledvinkou Balenciaga.

Avšak až zpěvák Frank Ocean skutečně šokoval nejednoho milovníka módy, když na přehlídku Louis Vuitton v roce 2019 dorazil v oranžové péřovce a sportovní čepici. Právě tento jeho look bývá považován za katalyzátor současného boomu sportovní módy.

Svými kreacemi jej podpořil i zesnulý návrhář Virgil Abloh, který shodou náhod pracoval právě pro módní dům Louis Vuitton. Jejich současnými následovníky jsou především modelky Hailey Bieberová, Kendall Jennerová či proslulá milovnice všeho „ošklivého“ Bella Hadidová. Ve sportovně laděných outfitech se často objevuje i herečka Emily Ratajkowski.

A co vy? Je gorpcore trendem pro vás, či si jej radši necháte ujít? Hlasujte v naší anketě.