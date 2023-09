Žhavý trend podzimu najdete v manželově skříni. Kravaty nově nosí i ženy

Svou kolekci na podzim a zimu 2023 věnoval Pierpaolo Piccioli, kreativní ředitel Valentina, v podstatě celou pánské módě. Na tom by nebylo nic až tak zajímavého, kdyby nebyla určena ženám.

Téměř všechny modely zahrnovaly kravatu. Piccioli, potažmo módní dům Valentino, se tak stal nejvýraznějším propagátorem nového trendu. Kravata od Valentina je tahounem celého modelu, zůstává přitom v rámci celé kolekce konstantní: je dlouhá, úzká a černá. Kolekce ostatně dostala všeříkající název Black Tie. Tento termín označuje slavnostní dress code a v doslovném překladu znamená „černá kravata“.

Jiné oděvní firmy zvolily odlišný přístup. Kravatu pojaly jako kreativní prvek, se kterým je možno si vyhrát. Třeba Louis Vuitton představil několik barevných modelů s kontrastními vzorovanými kravatami.

Gucci v kolekci na letošní jaro a léto představil hned několik druhů vázaček, kravat a fiží. K vidění byly kravaty v nedávné době i v kolekcích Kenzo, Ralph Lauren či Raf Simons.

Tentokrát to však nejsou velké módní domy, které diktují trendy. Nošení kravat vzešlo naopak od samotných lidí, přesněji řečeno účastnic týdnů módy. S kravatou jich letos a loni do Londýna, Milána, Paříže a New Yorku dorazilo překvapivě velké množství, skoro jako by se domluvily.

Chorvatsko, kolébka kravaty Historie kravaty se začala psát před téměř 400 lety v oblíbené dovolenkové destinaci Čechů. Muži z chorvatských jednotek, které za třicetileté války sloužily ve Francii, nosili kolem krku důmyslně zavázané úzké šátky. Ty Francouze zaujaly natolik, že je přijali za své. Dali jim přitom po původních nositelích jméno „croat“, postupně zkomolené na „cravat“. V Chorvatsku jsou na svůj vynález náležitě hrdí a každý rok 18. října slaví Den kravaty.

Milovnice módy nenosí kravatu pouze úhledně uvázanou, jak je tomu zvykem u mužů. Některé spoléhají na ležérní a neotřelý uzel. Většinou ji doplňují dalšími tradičně pánskými prvky: oversize sakem či dlouhou bílou košilí, suplující šaty. Nezbytnými doplňky jsou pak černé sluneční brýle a polobotky loafers na hrubé platformě.

Neotřelou variantou je pak košile s kravatou doplněná šaty na ramínkách. Výsledný outfit navozuje dojem školní uniformy a působí proto velmi mladistvě. Ty, které se chtějí skutečně vyřádit, oblékají ke košili a kravatě volné cargo kalhoty s kapsami či jiný, zdánlivě nehodící se kousek: džínovou bundu, flitry pošitý top nebo pletený svetr.