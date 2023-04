Bývala špiónkou, dnes radí ženám, jak zmanipulovat muže

Tvrdí, že přiměje každého muže podřídit se jakémukoli svému rozmaru. Díky několika rokům stráveným jako vojenská špiónka zná techniky, které by se podle ní měla naučit každá žena.

Šla ve šlépějích otce a matky a dala se k armádě, kde byla podle svých slov vycvičená podobně jako filmový agent 007. „Techniky KGB jsou extrémní a velmi nebezpečné. Dá se z nich ale vzít to podstatné, co můžete využít v běžném životě. Hlavně ženy by mohly tyto techniky využít k tomu, aby nebyly manipulovány muži,“ myslí si kráska.

Alia už byla pětkrát vdaná. Jak sama říká, neměla zkrátka štěstí na muže. S ohledem na svou finanční nezávislost se vždy rozhodla ve svazku nesetrvat a raději si šla svou cestou. Nerada se totiž v něčem mužům podřizuje a málokterý muž dokáže překousnout fakt, že Alia jako bývalá špiónka ledacos prokoukne. Ani malá lež před ní nemá šanci.

„Vím přesně, jak docílit toho, aby se od vás muž už nechtěl odlepit. Myslím si ale, že by se takové techniky používat neměly, pokud chcete muže na celý život. Protože důležitá je pravá láska,“ dodala žena, která o všech svých technikách informuje fanoušky na Instagramu.