Použitá vložka na umyvadle? To neskousnu nikdy, zaznělo ve Výměně

Všichni tři žijí v panelákovém bytě 1+1 ve Frýdku-Místku teprve rok a Eliška je Kateřinina dcera z předchozího vztahu. „Vidíme se minimálně, ale je to možná lepší, alespoň ty hádky nejsou tak časté,“ uvažovala Kateřina (41) na začátku Výměny a doufala, že si za těch deset dní všichni uvědomí, že práce není tak důležitá.



Na její místo přijela ze Zábřehu náhradní manželka Žaneta (25), která se doma stará o osmnáctiměsíčního syna Davida a druhého syna má ve střídavé péči s bývalým manželem. I když se zdálo, že v malém bytě s partnerem Eduardem (47), který je věčně v práci a se samostatnou a pracovitou Eliškou bude Žaneta hlavně relaxovat a odpočívat, nakonec se ve Frýdku-Místku dost trápila. A začalo to už při čtení manuálu. „Partner je cholerický a melancholický,“ nemohla ta slova vyslovit. „Proč tam píše taková divná slova, já jí tam nic takového nepsala!“ divila se.

Prakticky veškerých prací se v první půlce desetidenního pobytu ujala Eliška. „Většinou vařím já, oni bývají v práci, tak si dělám sama obědy,“ svěřila se při naklepávání řízků, zatímco Žaneta pomáhala škrábat brambory. Když se Žaneta rozhodla Elišku naučit péct buchtu, spálila ji. I přesto, že se vyučila cukrářkou. „Hlídat to měla Eliška,“ svedla to na náhradní dceru.

Elišce se Žaneta moc nezamlouvala. „Než aby šla a něco udělala, zapálí si cigaretu a já to mezitím udělám, protože se mi nelíbí, že to neudělala. Vybírá si ty méně náročné práce, ale kdyby měla třeba utřít prach v celém bytě, to by byl problém, když už jí dělá problém i mytí nádobí,“ svěřila se kamerám.

Ani v hospodě na pivu se Žaneta nebavila. „Já pivo nepiju, ale přítel, když má příležitost, tak pije, často,“ posteskla si a Eda nechápal. „Bojíš se, že tě opustí. Já to dělal osmnáct let. Ustupoval jsem, všechno bylo podle mojí bejvalé a stejně jsme se rozvedli,“ řekl a Žaneta vysvětlila: „Když se ho napitého zeptám, proč pije, tak řekne, že vůli mně, a když se ho zeptám za střízliva, tak mi řekne, že to myslel z legrace,“ dodala Žaneta s tím, že ho má ráda a udělala by pro něj cokoliv. „Ale nevím, jestli on pro mě,“ zapochybovala.

Postupně vycházelo najevo, že na pořádek si Žaneta zrovna nepotrpí. Eduard jí vyčetl, že nevynesla plný koš. „Musí ti to tu smrdět, ne?“ Do práce se nijak nehrnula, a když začala luxovat, byla doba oběda a Eduard přišel na skok z práce.

„Na oběd má být klid. Moje nervy. Nenávidím zvuk vysavače a ty přímo na oběd. Ženo, uvažuj!“ Vytkl jí před diváky a dodal, že podle něj se Žaneta u nich má jako v lázních. „Doma to v partnerském vztahu nemá tak jednoduché a jestli jí tady můžeme pomoct třeba tím, že si odpočine, tak budu jenom rád.“

Ani se nesprchovala?

Po pěti dnech si Žaneta přála, aby jí doma Eliška s ničím nepomáhala. „Nebudeš mi pomáhat v kuchyni ani s úklidem, všechno budu dělat já,“ přála si.

Eduardovi se zdálo, že se Žaneta nesprchuje a měl problémy s její hygienou. „Já ji nesleduji, ale v malém bytě si všimneš, jestli je puštěná sprcha, ale aby se žena, která má svoje dny, ani neosprchovala, to se mi zdá naprosto strašné. I když v celém městě neteče kvůli výluce teplá voda, mohla si vodu ohřát...,“ hromadil výtky a přidal další: „Ani jednou jsi nevstala ráno podle manuálu se mnou, abys mi nachystala snídani.“

Když Edovi zatelefonovala jeho Kateřina a chtěla, aby na závěrečné setkání obou párů přivezl koberec pod stolem a ložní prádlo, ve kterém Žaneta u nich spí, byl rozhozený: „Asi nebude úplně čistotná!“

Obavu si potvrdil ve chvíli, když Žaneta zapomněla na umyvadle použitou vložku. „Co je to na tom umyvadle? Jestli si myslím, že je to to, co to je, tak to je ovšem drsné. To jsem nedal. Abych vešel do koupelny a na umyvadle, kam si odkládám zubní kartáček, ležela použitá vložka, to je věc, kterou neskousnu nikdy.“

Ani společný výlet na hrad si neužili. „Žijete ve špíně, že volala Kateřina, abych přivezl vše, cos používala. Řekni!“ domáhal se vysvětlení a aby Žanetu rozmluvil, přidal něco ze své temné minulosti.

„Víš, co jsem já? Vyléčený gambler. Já prohrál tři a půl milionu korun. Byl jsem na léčení v blázinci v Opavě a od té doby jsem se nedotkl automatů, ani kasina a podobně. Je to věc, za kterou se budu stydět celý život. Říkám to proto, že jestli máš nějaký problém, nebo přítel, tak o tom mluvte,“ apeloval na Žanetu, která se bránila. „Máme v baráku uklizeno a jestli se jí to nelíbí, tak je to její problém. A jestli to chce, ku**a, ukončit, ať to řekne na rovinu.“

„Nechce to ukončit a nemluv sprostě před mojí dcerou,“ napomenul jí, ale vzápětí už se v hádce také neudržel. Žaneta se rozplakala. Měla vztek, že ji Eda zostudil před celým národem, že je špína. „Když si někdo bere do huby moje děcka, tak za to bych dokázala zabíjet,“ vmetla mu do tváře.

A v tom vybouchl Eda: „Řekl jsem něco o tvých dětech? Co ty si ku**a myslíš, ty špíno jedna, se nesprchuješ a vložky necháváš na umyvadle! Šmudlo jedna. Eliško pojď, ani k ní nechoď. Zpátky jede vlakem. Co uvaří, na co sáhne, toho se ani nedotknu,“ rozhodl se.

Žaneta divákům vysvětlila, že se myje a netuší, co se mu nelíbí. „Když neteče teplá voda, tak se v ní nesprchuji, ale ohřívám si vodu a myji se v lavoru. Ta Katka mě nezná a bude mě odsuzovat, že jsem nějaká špína? To fakt ne,“ opakovala a byla rozhodnutá Výměnu ukončit. Nakonec vydržela až do konce. „Uvědomila jsem si třeba, že na děcka jsem hodně přísná, určitě je budu méně trestat.“

Eda se dušoval, že bez Kačenky už nemůže žít a už ji nikam nepustí. „Ten pořad není špatná věc, člověk si uvědomí spoustu věcí. Změníme oba zaměstnání, abychom pracovali osm hodin denně a třeba každý druhý víkend měli volný. Teď spolu budeme daleko víc.“

Ty zuby, ta špína!

Kateřina byla ze špíny ve dvoupokojovém bytě v Zábřehu zděšená od samého začátku. „Tady že se třikrát denně vytírá?“ chytala se za hlavu. Na starost kromě zedníka Davida (23) a domácnosti měla i malého Davídka, starší syn byl během výměny u otce. Vedle záchodové mísy našla kartony s mlékem a měla pocit, že v povlečení, které dostala, už někdo spal. Vyděsil ji i Davidův chrup, který byl od pohledu ve špatném stavu.

„Ty zuby a špína, to mě zarazilo, že o sebe nedbají. A alkohol, o kterém píše Žaneta v manuálu, s tím mám zkušenost z bývalého manželství, to by mi vadilo. Nevím za co, ale mám to za trest, to jsem nečekala,“ zoufala si, ale vzala domácnost i výchovu Davídka do vlastních rukou.



Stačilo deset dní a v Zábřehu nastaly změny. Na Kateřinin popud David sehnal lavici a stůl do kuchyně a vymaloval, Katka umyla okna. V bytě zavládl pořádek a i malý Davídek měl konečně vyčištěná ouška a začal jíst také něco jiného než mléko a kaši, částečně i proto, že Kateřina to s jeho tatínkem uměla.

„Kolik odměrek toho mléka?“ ptala se, a když David odpověděl, že čtyři, ujistila diváky, že dá jen tři. „A ještě něco?“ ptala se dál. „Jednu odměrku cukru,“ volal David. A i když Katka k divákům podotkla, že cukr tam nedá, nahlas pak při předávání lahvičky Davídkovi nahlas halekala: „Ty to máš sladký člověče?“

Davidovu pomoc si pochvalovala a ten byl v sedmém nebi. „Neznám tvoji ženu, ale tebe stačí nakopnout a ty to dokončíš. Myslím, že to tu paní nepozná, až se vrátí. „Už ráno má uvařený oběd a nachystala mi svačinu do práce. Domácnost je takhle lepší. Nestalo se, aby měla Žanka v devět uvařený oběd, přál bych si, aby se to změnilo,“ pochvaloval si.

„Žaneta jim za každou blbost vynadá, nebo dá na pr**l,“ připustil David a Katka konstatovala, že mazlení s Žandou asi syn nezná. „Já dnes nemusela ani zvýšit hlas.. Jestli ho jenom bije a sprostě nadává, tak k ní ten kluk nikdy nepůjde,“ přemítala Katka a David se dušoval, že by pro malého udělal první poslední. „Nechtěl bych přijít ani o něj, ani o ni. Je mi to hodně líto,“ plakal, když si uvědomil rozdíly mezi přístupy.

Krize přišla ve chvíli, kdy Katka našla na Davídkovi několik štípanců a pojala přesvědčení, že jsou za tím blechy nebo štěnice. Vyměnila povlečení a v slzách volala domů Eduardovi, aby přivezl na společné setkání Žanetiny peřiny a koberec.

„Uvědomila jsem si, že Eda mi doma strašně pomáhá. David tady udělal všechno, co jsem řekla, ale doma nic nemusím říkat, tam to jde samo. A já asi za to neumím dostatečně poděkovat. Práce a peníze nejsou všechno,“ řekla na závěr.



Poslední dny už měl i David pocit, že se Kateřina moc prosazuje. I tak byl však za novou zkušenost rád. „Přál bych si, aby to mezi mnou a Žandou fungovalo tak, jako to fungovalo teď s Kačkou. Musím hledat i chyby sám na sobě a změnit sebe, napravit to, aby to fungovalo,“ ujistil diváky.

Myslel jsem, že jsi kretén

Katka při závěrečném setkání obou párů přiznala, že po prvním dojmu myslela, že výměnu vzdá. Vysvětlila Edovi, proč chtěla, aby přivez Žanetino povlečení. A Žaneta znovu ujistila všechny, že se myla.

„David mi se vším pomáhal. Neměla jsem sebemenší problém, ani jednou nepřišel napitý. Všechno, co jsem mu řekla, udělal. A máš zlatého syna, strašně těžce se mi od něj odcházelo,“ shrnula své dojmy Katka. „Sousedka mi řekla, že s tvým křikem vstává ráno do práce a že v pondělí zaspala, protože nevěděla, co se děje, jaká tam panovala pohoda a klid.“

Slovo si vzal zaskočený Eda: „Říkal jsi, že se doma o všechno staráš, všechno děláš a David jen chodí za svou bývalou přítelkyní a chlastá. Jak je možné, že to teď nedělal?“ Ptal se a omluvil se Davidovi: „Já jsem si myslel, že jsi nějaký kretén, který chodí po bytě a dělá bordel. V mých očích to z tebe udělala tvoje žena.“

Znovu se obrátil na Žanetu: „Nezlob se na mě, Žanet, ale tvůj chlap je úplně v pohodě. Ale kdyby žena doma jen řvala, taky bych tam nebyl. A jestli tě opustí, tak to bude tvoje chyba, ne jeho.“

David připustil, že také nese svůj díl viny. „Chtěl bych, aby se doma změnilo prostředí, aby ubylo stresu, děti jsou pak vynervované. Nechci přijít o tebe ani o děti,“ řekl Žanetě, která přitakala, že o něj také nechce přijít a uvědomila si, že změní svůj tvrdý přístup k dětem.