Partnerské násilí? Mladí víc využívají moderní techniku, zjistil výzkum

9:15 , aktualizováno 9:15

Budeš chodit jen tam, kam chodím já. Kdo ti to volal? Nemiluješ mě! I to jsou projevy násilí, i když nemají fyzické projevy. Až třetina Čechů ve věku od 16 do 26 let má zkušenost s nějakou formou nátlaku nebo násilí ze strany svého partnera. A to včetně fyzického napadení nebo sexuálního násilí, píše se v článku, který vyšel v deníku Metro.