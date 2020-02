Jak zvládnout roli macechy? Sžití trvá podle psychologů minimálně dva roky

Potomek či potomci z partnerova předchozího vztahu jsou jeho nedílnou součástí a vy je musíte minimálně respektovat – to je prostě fakt. Okolí ale očekává, že je budete brát „za vlastní“, jako by to byla naprostá samozřejmost. Praxe je však mnohdy odlišná. Většina žen, které jsem na toto téma oslovila, zpočátku tvrdila, že si partnerovo dítě zamilovala od prvního okamžiku. Vždyť tato odpověď se očekává, ne?