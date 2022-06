V takovém případě úplně postačí, když vůči dětem svého partnera projevíte úctu, sympatie a respekt. Mají právo činit si nároky na člena své rodiny úplně stejně jako vy.

Rodin, kterým se dnes módně říká patchworkové, v posledních letech přibývá. Jde o rodiny slepené z rozpadlých manželství, jejich dětí a vnoučat. S novým partnerem tak často získáváme také jeho děti nebo závazky, nezřídka i finanční. Je potom jen na nás, zda ho milujeme natolik, že jsme ochotni přijmout ho i s celou jeho minulostí - ať už byla jakákoli. A otázka také je, zda jeho minulost, nebo spíše osoby z ní, budou schopny přijmout nás.

„Velmi často se ženy ptají, zda jsou špatné, když nedokážou nevlastní děti milovat stejně jako své vlastní,“ uvádí pro server i60 Kamila Petrovská, zakladatelka organizace Třetí rodič, která pomáhá a radí lidem, kteří se stali macechami nebo otčímy. Petrovská sama také výstižný pojem třetí rodič zavedla.

Ocitáme se v nezáviděníhodné situaci. Je nám zkrátka předloženo, že by bylo vhodné milovat úplně cizí lidi, kteří nám ze dne na den vstoupili do života společně s naším partnerem. O to hůř se na celou situaci z morálního hlediska pohlíží, pokud jsou to malé děti. Vůle pochopitelně musí být na obou stranách.

Extra tip Nerozlišujte mezi „jeho“ a „vašimi“ dětmi. Platit by měla zásada, že ke všem dětem se musíte chovat stejně.

Problém může nastat také ve chvíli, kdy do hry vstoupí ještě bývalí partneři, například biologická matka těchto dětí. A vy se z pozice macechy můžete snažit sebevíc, aby si vás děti oblíbily. Pokud rozchod neproběhl harmonicky, mohou od své mámy dostávat například informace toho typu, že od nich otec odešel kvůli vám nebo že je kvůli vám už nemá rád tak jako dřív.

Nezbude vám nic jiného než se smířit s tím, že váš partner bude vždy čas dělit mezi vás a svoje děti. Také je pravděpodobné, že v případě nenadálých událostí pro něj budou děti vždy prioritou. Některé vaše společné plány to může změnit nebo nabourat, některé akce budete muset přeložit nebo zrušit.

Vždy byste si ale měla zachovat glanc a důstojnost. Nemá smysl na děti žárlit, protože tento souboj nikdy nemůžete vyhrát. Neustále si tedy opakujte, že vás partner miluje a stojí o to, abyste mu v životě byla oporou.

Cítíte-li se nejistá, citlivě si s ním o tom promluvte a ubezpečte se, že to tak opravdu je. Svoji lásku mu pak nemůžete dokázat lépe, než když se smíříte s aktuální situací. Nikdo po vás nechce, abyste jeho děti milovala stejně jako ty vlastní. Mnohem cennější bude, když se stanete jejich dobrou kamarádkou, parťákem, a budete je maximálně podporovat, stejně jako jejich otce. Vždyť to děláte hlavně pro něj.