S ADHD je to už lepší, vydržím vnímat déle než 20 minut, směje se herečka

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste poprvé stanula před lidmi a předvedla jim něco, co by se dalo označit za herecký výkon?

To mi byly asi 4 roky. Na škole v přírodě od základky, kde učila moje maminka, jsme secvičili pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Já měla na začátku přijít před oponu a zazvonit zvonečkem a říct něco jako Začínáme! Pamatuju si, že to, jak na mě všichni koukali, pro mě bylo tak stresové, že jsem jen zůstala stát a nic neřekla, zvonečkem nezazvonila, rozplakala se a zmizela za oponu.