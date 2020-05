Na zahradě bez šatů. Den nahého zahradničení láká čím dál víc lidí

V Česku výrazná základna obnažených zahrádkářů, kteří by první květnovou sobotu nadšeně odhodili svršky a chopili se rýče a motyk, zatím schází. Přitom Světový den nahého zahradničení má především na západ od nás mnoho podporovatelů. Co víc, pozitivní přínos tohoto originálního dne v kalendáři vidí i psycholog.

„Má to v sobě určité kouzlo výjimečnosti. Že se člověk pustí do něčeho, co nedělá každý den, a dokáže ho to nabudit a naladit,“ říká psycholog Jan Kulhánek.

A něco na jeho slovech bude. Češi se zatím k nahému zahradničení příliš nehlásí, avšak například ve Velké Británii je to jiné. Svou obnaženou fotografií ze zahrádky se v minulosti na sociální síti pochlubil například tamější populární televizní moderátor Phillip Schofield. Propagátorkou nahoty na vlastním pozemku je také modelka a moderátorka Kelly Brooková.

„Dovedu si představit, že nahota při manuální práci na zahrádce v nás může podpořit pocit souladu s přírodou. Člověk se navíc stává součástí něčeho originálního. Spousta lidí potřebuje v životě zažívat vzrušení a vyhnout se tomu, aby byl každý den stejný. Přidat se k něčemu, co hodně vybočuje z každodennosti, může působit velmi příjemně, pokud jde jako v tomto případě o dobrovolnou aktivitu,“ říká psycholog Jan Kulhánek, který se snaží pomáhat lidem najít psychickou vzpruhu i v současné situaci poznamenané koronavirem, a tak aktuálně na stránkách www.koronaviruspsychopomoc.cz poskytuje bezplatnou psychologickou podporu.

Ve Spojeném království se najdou i tací, kteří nečekají na jediný den v roce, aby mezi záhony mohli shodit šat. Téměř sedmdesátiletá naturistka Suzy Monty je jednou z nich. „Je to tak osvobozující, když cítíte vítr na své kůži. Nic nepřekoná pocit, když jste nahý na kolenou a s nůžkami v ruce,“ říká dáma, která se navíc díky své zálibě podle svých slov mohla už loni v květnu pochlubit opálením jako od Středozemního moře.