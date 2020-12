Top články 2020: Jak ušít roušku, nahota, ale i smutný příběh Filipa

Filip Strnad v motolské nemocnici v Praze se svými sestrami

Úplně nejvíc ze všeho nás těší, že navzdory všem osobním těžkostem a potížím, které nám v roce 2020 do života vnesla koronavirová pandemie, jste nezapomněli ani na pomoc těm, kteří ji potřebují nejnutněji. Mezi nejčtenější články roku tak patří smutný příběh sedmnáctiletého Filipa, jehož život na ruby obrátilo jedno nepovedené salto na trampolíně. Společně jsme mu pomohli ve Vánoční sbírce, v níž se od vás sešly statisíce korun na to, aby se mohl vrátit do bezpečného domova.