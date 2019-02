VIDEO: Daniel se živí jako nahý uklízeč. Nabídky se mu jen hrnou

Nejprve to prohodil jako žert. Pak se šestadvacetiletý zedník zamyslel a řekl si, že to zkusí. Potom vešel Daniel Aitken z britského Brightonu do domova svého prvního klienta, svlékl se a příbytek vysmýčil. A začal se živit jako nahý uklízeč.