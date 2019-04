V Británii letí nahý úklid. Službu si objednává čím dál víc lidí

Victoria Dahlová, teprve pětadvacetiletá Britka ze skotského Edinburghu, nečekala, že se jí její byznys rozjede do takové míry a především tak rychle. Přede dvěma lety firmu založila, nyní už zaměstnává patnáctihlavou úklidovou armádu, v níž jsou dokonce tři muži. Účtují si za své služby hodinově podle míry nahoty: úklid ve spodním prádle za 55 liber, nahoře bez na 65 a úplné nahá uklízečka/uklízeč stojí 75 liber na hodinu.

Klienti si „své“ uklízečky objednávají podle databáze na stránkách firmy.



A new naked cleaning business has launched in the Capital offering services in the buff for up to £80 an hour.https://t.co/UlPpWaVjKw — Edinburgh News (@edinburghpaper) November 6, 2018

Pro nápad svých nahých úklidových služeb se inspirovala ve Spojených státech, kde už takové služby existují, brzy si založila svoji vlastní firmu, kterou nazvala příznačně Glimmer (angl. záblesk, třpyt). Aby zjistila, jestli bude její byznys vůbec fungovat, nejprve „otestovala terén“ sama na sobě. Začala nabízet v hlavním skotském městě úklidové služby polonahá nejdříve sama, zákazníky si brzy získala. „Nechtěla jsem své budoucí zaměstnance dostat do situace, kterou bych si nejdřív nevyzkoušela sama na vlastní kůži,“ říká mladičká podnikatelka.

„Rozhodně jsem chtěla něco pro plnoleté, ale nic extrémního,“ říká Victoria. „Něco, co by byla zábava. Když jsem to vyzkoušela nejdřív na sobě, udivilo mě, jak moc jsem se při práci nasmála a nikdy se mi nepřihodilo nic špatného, spíš naopak,“ říká Victoria. Sama ale upozorňuje, že escort servis v žádném případě neprovozuje a že žádný z jejích zaměstnanců nedělá nic, co by mu bylo nepříjemné.

O zaměstnance Victoria nemá nouzi. Na inzerát se jí přihlásila více než stovka lidí. „Nejdůležitější pro mě bylo, aby měli zkušenosti z úklidem,“ říká mladá podnikatelka a dodává: „Důležitá taky byla jejich osobnost, protože hovořit s klientem a být u toho polonahý určitě není práce pro každého.“

Jedna věc týkající se podnikání ji samotnou velmi překvapila. Desítky pravidelných i příležitostných zákazníků jí podle jejich slov kompletně zbořilo představu o tom, kdo její služby bude chtít.

Hump Day  Got plans for the weekend but too tired to clean your home? Contact us to see how we can help ✨ pic.twitter.com/eJ2GeZvr3O — Glimmer (@GetGlimmer_) November 21, 2018

„Myslela jsem si, že nahý úklid budou chtít především pracující muži-čtyřicátníci, ale naše klientela je věkově i sociálně mnohem rozmanitější,“ říká Victoria. V databázi zákazníků má třicátníky, stejně jako lidi po osmdesátce. Mnoho z nich podle jejích slov žije osaměle, a tak je důležité i to, že si s nimi její zaměstnanci umějí i popovídat.

Co se týče marketingu, Victoria samozřejmě vsadila na sociální sítě, v současné době hodlá expandovat do Glasgow a Aberdeenu, netají se ale tím, že jednoho dne ovládne svým nahým úklidem celou Británii. Zároveň své služby nedávno rozšířila i o nahé řemeslníky anebo párty servis.

„Výměna žárovky v životě nebyla tak vzrušující,“ láká zákazníky mladá podnikatelka.