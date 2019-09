Nejhorší minuty v životě rodičů? Když je po porodu ticho a dítě nekřičí

Malé lásky - Dominika a Vojtěch

Hlavně ať se naši neberou

Studentka hotelové školy Dominika (19) a její přítel Vojtěch (23) jsou skoro sourozenci. „Moji rodiče se rozvedli a mamka si našla přítele,“ vysvětlila nastávající maminka Dominika. „No, a to je můj táta,“ dodal Vojta.

Poprvé se viděli, když bylo sympatické tmavovlásce patnáct let. „Říkala jsem si: hezký kluk, ale trochu nafrněný. Ale po dvou letech už to bylo jiný. Byli jsme schopni si čtrnáct hodin nonstop psát,“ vzpomínala před kamerou. „A když jsme si rozuměli po telefonu, tak proč bychom si nerozuměli naživo,“ uzavřel se smíchem Vojtěch.

„Kdyby se naši rodiče vzali, tak by z nás udělali sourozence. Takže bychom byli bratr a sestra, i když nevlastní,“ zamyslela se Dominika, která by si přála, aby první svatba v rodině byla právě ta její a Vojtěchova.

„Že čekám miminko, na mně poznala mamka,“ přiznala. „Byla jsem strašně plačtivá a ona říká: ty jsi stoprocentně těhotná. Tak jsem si koupila test.“ O tom, že by těhotenství ukončila, studentka čtvrtého ročníku hotelové školy ani na chvíli neuvažovala.

„Bylo mi řečeno, že dítě mít ani nebudu, tak proto jsem si ho teď v devatenácti nechala. To nebylo na žádné rozhodování, jestli si ho nechat, nebo ne,“ vysvětlila. I Vojtěch, který pracuje v automobilce, se na roli tatínka těšil. „Už odmala jsem byl takový rodinný. Každý chtěl být sportovec a já chtěl barák a rodinu. Všechno hned,“ usmíval se.

Do porodnice přijel mladý pár v termínu. Sestřička změřila Dominice tlak a lékařka konstatovala, že hodnoty jsou hraniční a rozhodla, že je třeba ještě nabrat krev. „Tak jsme mysleli, že sem v klidu přijedeme, v klidu tady porodíme a zase pojedeme domu,“ posteskla si Dominika. „Tak asi ne...“

Na první pohled byla Dominika mnohem víc v klidu než nastávající tatínek. „Jsi nervní jak sáňky v létě,“ vtipkovala na jeho účet s tím, že Vojtěch s ní celou dobu sdílí těhotenství tak intenzivně, že je mu třeba špatně a má stejné stavy.

„Vysoký tlak může vést k preeklampsii. To je onemocnění těhotných, které je spojeno s vysokým tlakem, proteinurií (bílkoviny v moči - pozn. red.) a otoky a ve svém důsledku může být velmi nebezpečné,“ uvedla doktorka Helena Kaprálová, která vysvětlila mladým nastávajícím rodičům, že v případě vyššího tlaku se nedoporučuje přenášet.



„Vy jste tady dneska přesně v termínu, tak by bylo lepší, abyste porodila, i kdyby ta laboratoř byla v pořádku,“ dodala. Vzhledem k tomu, že porodní cesty nebyly připravené, bylo nutné porod vyvolat. „Může to trvat i tři dny, než se to rozběhne,“ přemítala Dominika.

Na to nemám koule

Porod se ovšem rozjel rychleji, než ona i lékaři čekali. Výsledky monitoru znepokojily jak porodní asistentku, tak sloužícího doktora Denise Berezovského. „Je tam arytmie plodu,“ konstatoval lékař.

„Dostanete do žíly lék, který trochu zpomalí kontrakce, protože je to moc rychlé a je to náročné nejen pro vás, ale i pro dítě. A to vaše miminko to moc dobře nesnáší,“ vysvětlil Dominice, která statečně snášela velké bolesti.

„Zavedeme také sondu, která se fixuje na hlavičce plodu, ta monitoruje nejen tep, ale i EKG, abychom to měli pod kontrolou,“ dodal Denis Berezovskiy, který si na sesterně ulevil: „Ten záznam je hrozný, já na to koule nemám,“ a zavolal na konzultaci kolegu doktora Kališe. Oba lékaři byli viditelně znepokojeni, což nastávajícím rodičům na klidu nepřidalo.



„Já to nezvládnu. Bojím se, že už teď jsem hysterická a nejde mi to,“ vzdychala bolestmi vyčerpaná rodička. „Ale zvládnete,“ konejšila ji porodní asistentka a za chvíli byl za asistence lékařů chlapeček na světě.

V tu chvíli ovšem drama zdaleka neskončilo. Na porodním pokoji bylo ticho. „Jak to, že neřve?“ divil se vyděšený tatínek Vojta. A spolu s vyčerpanou Dominikou prožili asi nejhorší minuty svého života, když se lékaři snažili miminko „rozdýchat“.

Nakonec se místností rozezněl pláč malého Matyáše (2980 g, 49 cm). „Ty jsi teď pěkně růžovej,“ konstatovala při pohledu na miminko porodní asistentka. „Zato vy jste zelenej, vy se ani nehýbejte,“ varovala novopečeného tatínka.