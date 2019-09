Už žádné mrtvé tělíčko, přeje si Ludvík Hess. Bude hostem Rozstřelu

Jaké jsou osudy 196 odložených dětí? A co víme o matkách, které se dostaly do tak extrémní situace, že se dobrovolně vzdaly svých dětí? Přihlásila se některá posléze a požádala o navrácení svého dítěte? Existují babyboxy i v jiných zemích? Jak jsou technicky ošetřeny? A co vlastně vadí jejich odpůrcům?