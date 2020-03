Pro svého chlapa udělám skoro všechno, říká Linda Finková

Dovolte otázku na tělo. Byla jste vždycky holka krev a mlíko, Lindo?

Vůbec ne! Jako malá holka jsem vůbec nejedla a táta mě za to řezal, protože jsem byla na hranici hubenosti a smrti. To až poslední dobou si jídlo užívám. A taky přišly děti a věk...

Co vás přimělo pustit se do hubnutí?

Jednou za mnou přišla moje kamarádka, jestli nechci zhubnout, že dělá ve výživové poradně Cambridge Weight Plan, která se tím zabývá. Popravdě jsem si nedovedla představit, že bych se měla trápit hlady a držet nějakou omezující dietu. Takže mi tohle rozhodnutí chvilku trvalo, ale nakonec jsem do toho šla. Jím jenom tři produkty denně a k tomu si dávám ještě nějaká další jídla v malém množství. Bílkoviny, mléčné výrobky a zeleninu. A víte, že nemám skoro vůbec hlad? Žádné trápení se nekoná. Zhubla jsem sedm kilo a cítím se lehká, nebolí mě nohy a jsou mi zase moje starý hadry! A ještě deset kilo dolů dám. Přísahám na holej pupek.

Před necelými dvěma roky jste oslavila krásnou padesátku. Byl to „velkej mejdan“?

To ani ne, nedělala jsem vlastně skoro žádnej velkej mejdan... Tady u nás v Kunraticích jsem to náležitě oslavila se svýma kámoškama. A potom jsem to ještě namátkově slavila tak trochu s každým a pokaždé jindy, takže jsem byla asi půl roku v lihu.

Všímáte si toho, že dříve byly ženy v padesáti krok před důchodem, ale dneska mají do seniorek daleko, nosí krátké sukně a jsou akční a přitažlivé?

Všímám – a je to fajn. Krátký sukně já nenosím, ale některé moje kamarádky ano. A u některých je to i hezký.

A hlodá ve vás i ten nemilosrdný zub času?

No jasan. Do rána už třeba nemůžu slavit, nevydržela bych to, navíc vstávám s malým do školy a sama potom ještě učím na konzervě.

Když jsme u té „konzervy“, které vlastnosti, tedy kromě talentu, musíte mít, abyste naučila lidi zpívat?

Hlavně musím mít lidi ráda a nezávidět mladým holkám jejich mládí a všemožné příležitosti. Já to mám tak, že se snažím každému pomoct, aby se uplatnil, měl se dobře a byl ještě lepší, než je. Já měla jako mladá holka příležitosti úměrné době, ve které jsem žila. Takže nic moc. Ale mám se opravdu dobře a raduju se z toho, když je někdo úspěšnej.

Dá se pěkný zvuk dostat i z člověka, který je antitalent?

Pokud má někdo špatný sluch nebo žádný rytmus, dá se to zlepšit, ale to víte, bič uplést ze všeho nejde. Ale dobří jsou výborní a špatní se aspoň zlepší tak, aby neměli ostudu, mohli v klidu někde zazpívat a nebyli k smíchu.

Jak pečovat o hlasivky? Co všechno je potřeba dělat při zpívání s dechem?

Začnu hlasivkami. Neřvěte, když jste nemocní. Hodně spěte. To je základ. A s tím dechem: Hlavní je dýchat dobře, rozvinout plíce až dolů. Spousta lidí dýchá špatně, jen mělce, nahoru do hrudníku. Když posíláte vzduch hluboko až k břichu, můžete pak to břicho zatnout, zespoda tlačí automaticky bránice a pak z vás může vyjít silný, dlouhý nebo vysoký tón a ani nevíte jak. Dělám si z toho trochu legraci, ve skutečnosti to je na delší vysvětlování.

Jak vzpomínáte na pořad Tvoje tvář má známý hlas, kde jste fungovala jako poradkyně ve zpívání?

Já na soutěžící jen dohlížela. Oni by ty písničky uzpívali i beze mě, ale občas jsem jim poradila, co můžou třeba vynechat, jak to zazpívat s trochu menším úsilím, hlídala jsem melodii a frázování. A hlavně jsem jim vybírala vhodnou tóninu. Tuhle soutěž mám fakt děsně ráda a přála bych si, aby se zase na obrazovky vrátila. Byla tam děsná prča a je to moje nejlepší práce „ever“, tedy ze všech a taky asi navždy. Všechno fungovalo, bylo to tam jako na pionýráku. Když to končilo, všichni věděli, že už něco podobného nezažijou.

Letos máte s kolegyněmi novou talkshow Trojhlavá saň. Co mají posluchači čekat?

Zábavu. Je to talkshow a my samy nikdy dopředu nevíme, jak to dopadne. Vlastně máme jen připravenou kostru, víme, čím začneme, potom se to vyvíjí podle situace a za pár minut je to totální improvizace. A jsme v tom fakt dobrý! Jako hosta jsme měli třeba Milana Peroutku, nedávno taky třeba Leoše Mareše, dokonce i mého manžela Richarda.

Jak vlastně vycházíte s otcem svých dětí?

Teď výborně – vždyť už spolu nežijeme... Po rozchodu jsem mu v ničem nebránila a na oplátku on se se mnou o děti netahal. Je to ideální stav.

A zvládáte takhle „v pohodě“ vycházet i s dětmi?

Zvládám a nezvládám. Viki je dvacet let a ve svých patnácti mě překvapila nepříjemnou pubertou. Matýsek mě překvapuje ještě víc, a to už od svých deseti let. Kdybych měla dobrou výchovnou metodu, nebudu překvapená, tedy spíš nebude čím mě překvapit. Zatím to docela zvládám, ale střídavě se o mě pokouší infarkt a mrtvice. Děti se ale mají skvěle, mají milující maminku! Můžou se o mě vždycky opřít a snad mi to jednou vrátí, až budu starej baboš. Teda to už jsem. Tak až budu nemohoucí baboš!

Vidíte v dětech vaše geny?

Myslím, že dcera je vizáží i chováním spíš podobná manželovi, synek je celej já.

Lindino prý * První pusu jí dali tři adepti a nemůže si vzpomenout, kdo byl fakt první.

* V zimě je nejradši v teple u krbu a vaří nebo plete. * V oblíbeném muzikálu Krysař hrála nejdřív Rozi, pak Agnes. * Nemá ráda „suchary“, humor je pro ni skoro nejvíc. * Nejradši poslouchá muziku Earth, Wind and Fire a Prince. * Teď omladila hudební stáj a pouští si Dirty Loops. * Jejím nejoblíbenějším sportem je badminton a pinčes. * Do roku 2020 si předsevzetí nedala, je prý dokonalá.

Jak o sebe jako „starej baboš“ pečujete?

Mně úplně stačí, když se pořádně vyspím. A mažu se dobrými krémy, nepiju, taky už dlouho nekouřím, neponocuju, trochu sportuju a pořád se směju.

Je pravda, že jen záříte. Že on v tom bude nějaký chlap?

Nikdy jsem v životě nebyla bez muže a tohohle přítele mám od chvíle, co nejsem s manželem. Máme se moc rádi, těší mě, že neutíká z domu, aby byl chvíli beze mě a měl taky klid. A já taky ne. Jsme spolu asi nafurt.

Jaké to je, když se zamiluje velká holka po padesátce? Je to jiné než ve dvaceti?

Je to jinak. Já v padesáti asi nemůžu říct, že bych běhala po loukách a byla zamilovaná a juchala. Vážím si svého muže, udělám pro něj skoro všechno a vím, že on pro mě taky. Je to mnohem jistější svazek než ve dvaceti. Obojí je fajn a každý věk potřebuje něco jiného.

Vy jste šťastná žena, máte děti, fajn chlapa a ještě k tomu dost práce. Co všechno vás čeká letos pracovního?

Spousta vystoupení s Trojhlavou saní. Vystupovat budu taky v Divadle Broadway. A v dubnu mě čeká koncert Jirky Korna v O2 Areně, zpívám mu tam sbory. To je takovej zážitek, kterej se snažím vtisknout do paměti. Už jeden koncert byl a bude znova, protože se na něj plno lidí nedostalo a plno taky půjde zase.

Co byste si přála do nového roku, který nedávno začal?

Na nic konkrétního nemyslím. Chci všechno a taky nic, jsem šťastná. Ať to takhle zůstane a je to.