Moje popularita je jenom fraška. Unikátní rozhovor s věštkyní Jolandou

Pokud neznáte kartářku Jolandu, patrně je vám přes třicet a nesjíždíte vtipná videa na YouTube, případně nemáte potíže s nespavostí, takže jste nezachytili živou popůlnoční věšteckou show v televizi. Její osobité výroky „míříš vysoko!“ (budeš úspěšný) či „velký špatný“ (negativní věštba) pronikly do slovníku teenagerů. Kde ale Jolanda žila (v Boleticích u Děčína) a jak neplánovanou popularitu nesla, věděl málokdo; až do roku 2014, kdy s ní hovořil Jan Malinda z Magazínu MF DNES, neposkytla větší interview, kde by řekla něco o svém soukromí.