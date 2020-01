Hrála jste si v dětství na vojáky?

Já si hrála na psy. Strašně jsem si totiž přála psa a šlo to až do takových extrémů, že jsem měla svoje vlastní vodítko, táta mi musel udělat košík, jedla jsem z misky. Naštěstí to bylo jen do první třídy, pak jsem psa dostala.