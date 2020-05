Ortodoxní pravidla víry ji dusila, osud Židovky popisuje série Unorthodox

Čtyřdílná minisérie, kterou Netflix představil 26. března, se inspiruje životním příběhem Feldmanové a její knihou Unortodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Root z roku 2012. Postava Esty je založena na Feldmanové. A jde o příběh vskutku silný.



Deborah se narodila 17. srpna 1986 do satmarské chasidské komunity v newyorském Brooklynu a vychovávala ji babička, která stejně jako většina zakládajících příslušníků komunity přežila nacistické hrůzy během holokaustu. „Založili ji lidé, kteří se potýkají s tím nejtěžším traumatem, jaké si umíme vůbec představit,“ říká Feldmanová v dokumentu Making Unortodox. A jak vám potvrdí nejen epigenetika, ale každý dobrý psycholog, traumata se dědí.