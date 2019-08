Žena se provdala za svého šestiletého zlatého retrívra

Elizabeth prý nemůže najít normálního muže už přes pětadvacet let. Poslední normální chlap v jejím životě byl ten, se kterým počala svého syna. Od té doby má na vztahy smůlu a za sebou má bizarní zážitky, které by se prý skvěle hodily do americké komedie o vztazích.

Žena se provdala za svého šest let starého psa v televizní show This Morning. Logan na sobě měl „psí smoking“ a nechyběl ani cylindr. Ona sama na sebe oblékla bílé šaty a doplnila je bílým kloboukem ve tvaru květiny.

„Mám dost mužů a dost života jako single. Teď jsem vdaná za mého nejlepšího parťáka,“ radovala se.

Elizabeth si Logana pořídila před rokem. Našla ho v útulku pro psy, kam se dostal z rodiny, kde ho týrali. Čtyři roky byl zavřený v kleci doma, nemohl se příliš hýbat a navíc ho jeho majitelé bili.

„Zachránila jsem ho a on zachránil mě. Cítila jsem se strašně, protože mi zrovna zemřel můj věrný pes. On přišel právě včas,“ sdělila.

Bývalá modelka říká, že vyzkoušela všechny možnosti seznámení se s muži, ale bohužel bez úspěchu. „Všechny seznamovací aplikace znám nazpaměť. Ale prostě nemůžu najít toho pravého. Možná je to mnou. Naposledy jsem se seznámila s mužem na online seznamce. Tvrdil, že je svobodný. Během našeho video chatu ale najednou do místnosti vstoupila jeho šokovaná žena a ptala se ho, jestli už si půjde lehnout,“ tvrdí Elizabeth.

Sňatek se psem byl jen show pro diváky, ale Elizabeth říká, že ona to myslí vážně a už se smiřuje s tím, že Logan bude jejím životním parťákem. V mužích se prý zklamala.