Žena pije vlastní moč a čistí si s ní pleť. Chce být krásná a zdravá

Tatínek Ruby byl příznivcem urinoterapie, která je známa od nepaměti a lidstvo ji využívá k léčení různých zdravotních neduhů. On sám díky pití vlastní moči nikdy neměl zdravotní problémy a Ruby říká, že se i ona díky této tekutině už léta cítí skvěle.

Sklenku moči pije dvakrát týdně a každý den si s ní také potírá obličej po odlíčení. Poté si obličej ještě omyje vodou. Má to prý blahodárný vliv na její pleť.

„Ráno i večer si moč na pleť aplikuji. První dny po aplikaci moči na obličej jsem měla vyrážku, vyskákaly mi pupínky. Pleť se totiž začala čistit a všechny toxiny se dostávaly na povrch. Pak se to ale zlepšilo a od té doby mám pleť dokonale hladkou. Pokud chcete ušetřit za zbytečné kosmetické produkty, toto je skvělé řešení,“ myslí si.

Podle Ruby je moč skvělá pro lidi, kteří mají vysoký krevní tlak nebo problémy se zažíváním. To vše moč údajně dokáže vyléčit.

„Lidé se o tom se mnou moc nechtějí bavit, protože si myslí, že je moje počínání nechutné. Já si ale myslím, že je mnohem nechutnější konzumovat třeba hamburgery, u kterých nevíme, co obsahují. Naše vlastní moč obsahuje jen nám dobře známé látky,“ sdělila žena pro Daily Mail.

Moč už pije i její šestapadesátiletý přítel, kterému díky tomu začaly na hlavě opět růst vlasy. Ruby říká, že byl téměř plešatý a po pár měsících vlasy na hlavě začaly růst znova.

„Svět nechce slyšet, že to jde i bez kosmetických produktů. Protože na prodeji těch věcí vydělávají. A přitom je to tak snadné a je to zadarmo. Zapomínáme na to, že se můžeme vyléčit z mnohého velmi jednoduchým způsobem. Jen v době pití vlastní moči nekuřte, v moči pak jsou zbytečně toxické látky,“ doplnila s tím, že nikoho do ničeho netlačí, jen zveřejňuje svou pozitivní zkušenost a příběh.