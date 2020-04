Chcete pro dítě jinou školu? Alternativní prvky zavádějí už i ty klasické

Připomíná to davové šílenství. Každoročně postihuje určitou skupinu obyvatel. A právě v těchto dnech vrcholí. V dubnu totiž probíhají zápisy dětí do první třídy. A tak se aktivita rodičů zvyšuje. Zpovídají ředitele, učitelky, a někdy dokonce i uklízečky. Zjišťují, jak vaří místní kuchařky, co studenti dělají o přestávkách a jak úspěšní jsou absolventi.