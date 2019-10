Soumrak nakupování. Swap je větší zábava, která navíc skoro nic nestojí

Swap neboli výměna věcí, které nepotřebuji, za jiné, s nimiž by se zase rád rozloučil někdo jiný, je moderní alternativa nakupování v klasických obchodech. Ale také „jiná liga“ než lovení v obligátních second handech nebo na bleším trhu. Kromě symbolického vstupného se totiž obejdete zcela bez peněz.

„Naše swapy fungují tak, že přinesete věci, které nepoužíváte, ale jsou stále pěkné,“ popsala Lucie Poubová, organizátorka speciálního týdenního swapu, který se až do neděle konal na pražském Žižkově.



Princip akce, kterou můžete zažít jednou za rok a jež má stále více nadšených návštěvníků, je docela jednoduchý. Přes internetový formulář nebo na místě se zaregistrujete, zaplatíte stokorunu jako vstupné a přinesete s sebou věci, pro něž už nemáte využití.



Dobrovolníci je ihned roztřídí do kategorií a vyřadí poškozené, špinavé nebo jinak nepoužitelné kousky. Neexistuje žádné pravidlo, kolik toho máte přinést ani kolik si smíte odnést s sebou. Vaše věcné příspěvky by však měly být čisté, vyprané a ideálně také vyžehlené.

Swap není popelnice

„Takové nejlepší měřítko je, že přinesete věci, které byste darovala kamarádce,“ vysvětluje Lucie. Nevláčejte s sebou však krabice od banánů plné veteše, ideální množství je to, které unesete v jedné ruce.



Když vám doma nic nepřebývá, nevadí. Přijít můžete i tak a po zaplacení symbolického vstupného si vyberete z nabídky dámského, pánského, dětského oblečení, obuvi, hraček, knížek, bižuterie, kabelek a dalších doplňků nebo třeba i domácích potřeb či rostlin.

„U nás to není omezené, neplatí pravidlo kus za kus,“ vysvětlila Lucie Poubová. „Snažíme se lidem ukazovat, že každý by si měl najít svoji míru, aby si odnesl jen to, co opravdu potřebuje.“



Naše redaktorka Denisa se vypravila na žižkovský swap s igelitkou oblečení, které jí jen leželo ve skříni a už je nenosila. Když svůj příspěvek do swapu předávala dámám, jež přijaté kousky třídí a roznášejí na stojany a stolky ve dvoupodlažním prostoru, zajímalo ji, v jakém stavu obvykle darované věci bývají.



„Úplně ideální a krásné je, když nám někdo přinese věci vyprané, vyžehlené, včera je dokonce přinesla paní na ramínku,“ líčila dobrovolnice Šárka Kyselková. „Občas se stává, že to někdo vytáhne ze skříně a ani se nedívá, jestli tam je nějaký kaz nebo závada, ale to nevadí. My si s tím poradíme a vytříděné věci dáváme do pytlů.



Nejvíc podle ní lidé nosí dámské oblečení, většinou z velkých obchodních řetězců. „Někdy je člověku až líto, že to jsou evidentně nové věci, nepříliš nošené,“ zamyslela se.

Zhruba šedesát procent donesených věcí se na místě vyswapuje, tedy najde nového šťastného majitele nebo majitelku. Zbytek putuje na charitu nebo se recykluje prostřednictvím spřátelené firmy Potex.



Lov s přidanou hodnotou

Informace o konání veřejných swapů mohou zájemci najít na internetu nebo na sociálních sítích, největší reklama je však podle organizátorky samotná akce, při které si lidé vyměňování věcí oblíbí a řeknou o tom kamarádům a známým.

Ten, kdo přijde poprvé, pravděpodobně dorazí příště zas. Kromě přátelské atmosféry a dobrého pocitu, že vaše nevyužívané věci ještě někomu udělají radost a že nepodporujete plýtvání, je návyková i radost z „lovu“. Nabídka se totiž neustále mění, jak přicházejí noví a noví návštěvníci a přinášejí své domácí poklady.



Mezi nováčky byla i slečna, která se nám svěřila: „Přinesla jsem hlavně oblečení, protože jsem ho měla doma hodně, jen jsem ho skladovala a nevěděla jsem, co s ním. Pak jsem objevila tuhle akci, tak jsem se rozhodla ho přinést.“

Nechyběli ovšem ani ti, kdo na akci dorazili s konkrétní představou. „Já bych si ráda odnesla nějaký zimní kabát, protože začíná přituhovat,“ sdělila nám jiná slečna mířící mezi stojany.

A jak dopadla redaktorka Denisa? S úlovky byla nadmíru spokojená: kromě trička a knížky pro sebe pořídila ještě oblečky dcerám svých kamarádek.



Naživo i virtuálně

Týdenní swap se v hlavním městě sice koná jen jednou za rok, aspoň jednou za měsíc ovšem Lucie se svými spolupracovníky ze Swap Prague pořádá celodenní akce. Ale nejsou sami, kdo se výměnnému obchodu naplno věnuje.

„Když si zadáte slovo swap do Facebooku, tak zjistíte, že je jen v Praze minimálně deset swapů měsíčně,“ říká s tím, že Swap Prague také mentoruje vznik swapů po celé České republice a na Slovensku. „Třeba jsme teď zajížděli Swap Plzeň, který se konal v DEPO 2015 a jede to tam parádně. Další bude koncem října.“



Ovšem ani ten, komu se nehodí čas a místo hromadné swapovací akce, nemusí žít dál s přeplněnými skříněmi ani dávat nevyužité oblečení a doplňky k popelnici v naději, že se ještě chytnou. Permanentní výměnný obchod frčí také na sociálních sítích.

Jen na Facebooku najdete množství lokálních swapovacích skupin (kromě Swap Prague třeba Swap Kladno, Swap Brno, Swap Klatovy nebo Swap České Budějovice), jejichž členové si čile vyměňují vše od kojeneckých lahviček přes tužidla na vlasy a strojky na těstoviny po značkové džíny nebo kabelky. Stačí se jen domluvit co za co, dohodnout oboustranně příhodné místo setkání a je to.

Mimochodem, swapování přišla na chuť i autorka tohoto článku, která tak mimo jiné pořídila třeba parádní halenku za dva lilky nebo dva roztomilé dezertní talířky za pytel jablek ze zahrádky.

Vlakderóba a Vlaknihovna v Černošicích-Mokropsech

Speciální formou výměnného obchodu jsou také už hojně rozšířené knihovny na vlakových nádražích po celé republice, takzvané vlaknihovny, kam lidé odkládají přečtené knihy a jiné si zase berou na cestu. Například v Černošicích na jihozápad od Prahy vznikla vedle vlaknihovny i vlakderóba čili originální swapovací prostor, kam místní nosí šatstvo, kabelky, boty nebo hračky, které ještě někomu udělají radost.